4G в Украине: зачем "Киевстар" решил поделиться частотами

В прошлом месяце произошло интересное и знаковое событие на украинском рынке телекоммуникаций — "тройка" украинских мобильных операторов при участии регулятора, Национальной комиссии по госрегулированию связи и информатизации (НКРСИ), договорилась о рефарминге (перераспределении) частот в диапазоне 1800 МГц. Эти частоты сейчас используются под GSM-сети и ожидается, что в будущем на них можно будет внедрить услуги связи четвертого поколения (LTE, 4G).

Согласно достигнутым договоренностям, все три оператора сдадут частоты в этом диапазоне, за что могут рассчитывать на компенсацию до 25% от их стоимости, а регулятор после этого выставит частоты на конкурс. За "мобильной тройкой" будет закреплено право первого выкупа части частот — всего 2х60 МГц. А остальные будут выставлены на открытый конкурс. Начальная стоимость этих частот оценивается в сумму почти 4 млрд гривен.

На пресс-конференции во вторник мобильный оператор "Киевстар" рассказал, почему в компании сочли целесообразным поделиться частью своего частотного спектра. Согласно плану НКРСИ, первыми на конкурс по 4G будут выставлены частоты в диапазоне 2600 МГц, которые, в свою очередь, согласился вернуть государству оператор "ММДС-Украина", принадлежащий бизнесмену Ринату Ахметову. Этот оператор вернет частоты не просто так, ему за это обещана компенсация в размере до 25% от стоимости частот. Эту компенсацию, кстати, ему должны будут выплатить победители конкурса.

Ожидается, что регулятор выставит на конкурс четыре или пять лотов частот в этом диапазоне общим количеством 2x40 МГц. Однако в "Киевстаре" считают, что полноценную услугу 4G-связи невозможно будет развернуть, владея частотами только в диапазоне 2600 МГц. И подкрепляют свою позицию статистикой. Так, согласно ней, LTE в диапазоне 1800 МГЦ имеет зону связи в 2-3 раза большую, чем в 2600-м диапазоне. И 47% всех запущенных в мире 4G-сетей используют как раз 1800-й диапазон. Кроме того, абонентских терминалов для 1800-го диапазона существует больше. По приведенной оператором статистике, всего в мире существует более 7 тыс. типов LTE-терминалов, 4,3 тысячи из них работают в 4G-1800.

Запустив сеть только на частотах 2600 МГц, операторы, как считают в "Киевстаре", не смогут предоставить полноценную услугу за вменяемые деньги.

"Потому что если будет запущена сеть только в диапазоне 2600 (МГц), то деньги разумными не будут", — подчеркивает президент оператора Петр Чернышов.

В "Киевстаре" добавляют, что этот диапазон можно будет использовать как вспомогательный, когда после запуска 4G, например, нужно будет добавить емкости сети в крупных городах.

Основное же развертывание сети четвертого поколения должно происходить, по мнению компании, в диапазоне 1800 МГц.

По словам Чернышова, понадобилось больше года, чтобы убедить акционеров компании (телекоммуникационную компанию VEON (бывший Vimpelcom) — ред.) в том, что для полноценного запуска 4G в Украине нужно поделиться своими частотами.

"Мы им объяснили — в Украине 1800-й (диапазон) не сможет взлететь, если мы не отдадим часть своего спектра конкурентам. Не получится. Потому что если мы получим всего лишь 2600-й (диапазон), где ничего не нужно отдавать, то это будет плохо всем, никому не выгодное решение. Мы целый год убеждали наших акционеров. И они поняли, что по-другому никак не возможно", — подчеркнул президент "Киевстара".

По данным компании, полученные после рефарминга частоты, будут распределяться не поровну, а по пропорциональному принципу в зависимости от трафика, полученного от абонентов. Эту идею поддержали как НКРСИ, так и сами операторы. В частности, ожидается, что базовые части спектра распределятся по принципу 15-20-25 (lifecell — Vodafone — "Киевстар").

В целом же "Киевстар" с оптимизмом смотрит в будущее и вовсю готовится к запуску 4G. Так, в компании утверждают, что на данный момент 70% радиосети оператора готово к запуску услуг связи четвертого поколения. А к июлю текущего года все радиооборудование "Киевстара" будет готово к внедрению 4G.

Запуск услуги в Украине ожидается в 2018 году.