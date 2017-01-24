Каких улучшений ждать от смартфонов в 2017 году

2017-й год предвещает нам количественные и качественные улучшения экранов, унификацию портов и разъемов, а также приближает момент, когда роботы ̶з̶а̶х̶в̶а̶т̶я̶т̶ ̶ч̶е̶л̶о̶в̶е̶ч̶е̶с̶т̶в̶о начнут общаться с нами человеческим языком и научатся делать вещи, которые раньше мог обрабатывать только человек.

Безрамочные экраны

Выход на рынок смартфонов Xiaomi Mi Mix показал, что самые футуристичные идеи пора воплощать в жизнь. Компании-изготовители давно пытались впечатлить пользователей отсутствием рамок экрана. Например, визуально увеличивали экран скошенные грани в смартфонах Samsung линейки Edge.

Пока лучший результат у Xiaomi: 91.3% передней панели смартфона занимает экран. Рекордных результатов китайцы добились благодаря креативному решению с разговорным динамиком — смартфон звучит фактически всем керамическим корпусом, а не выделенным динамиком. Фронтальную камеру производитель переместил на нижнюю панель.

По данным аналитиков, в 2017 свою версию безрамочного девайса могут выпустить Meizu и Sony, также ходят слухи о безрамочном iPad от Apple.

Акцент на камеру

Apple, Google и Samsung который год стараются удивлять своими новинками. И если Samsung удивил взрывоопасным смартфоном, Google и Apple порадовали камерами.

Google обеспечил пользователей своего флагмана Pixel безлимитным хранилищем фотографий Google Photos, а камера девайса удостоилась наивысшего в истории смартфоностроения балла от профильного издания DxOMark.

iPhone 7 Plus отличился сдвоенной основной камерой и режимом фронтальных фото Portreit. Размытый фон на селфи стал главной особенностью этого режима.

Новая камера iPhone 7 Plus

Мобильная фотография сейчас становится все более распространенной. Учитывая, что количество пикселей в мониторах и телевизорах растет чуть ли не с каждым днем (на CES, например, 4К уже не в моде, только 8К), производителям смартфонов просто необходимо будет улучшать камеры своих устройств, чтобы фото "прилично" выглядели на больших экранах.

Нейросети и дополненная реальность

Главной технологией ушедшего года стали нейронные сети. И есть серьезная вероятность, что они не останутся забавной игрушкой.

Нейронные сети в основном используются для распознавания и прогнозов. Технология не нова, но в 2016 году она из категории "штучки для гиков" вышла к массовому пользователю.

Фурор вызвало приложение Prisma, которое стилизирует фото пользователя под работы известных художников.

Фото сквозь фильтры Prisma

Чуть ранее прогремело приложение MSQRD от белорусских разработчиков. MSQRD использует технологию дополненной реальности и позволяет накладывать маски на лицо в реальном времени, снимая забавные фото и видео.

Наигравшись сервисами по обработке изображений, поиском лиц и чат-ботами, нейросетям ищут другое применение.

Технология позволит машинам воспринимать простую человеческую речь, а не шаблонные голосовые команды, а также научиться отвечать максимально похоже на человека. Adobe сейчас работает над технологией голосового редактора VoCo, который уже окрестили "фотошопом для голоса". VoCo умеет преобразовать речь человека в текст, который можно отредактировать, а затем реалистично его воспроизводит тем же голосом.

В 2017 эта технология вряд ли достигнет высот, но все новые и новые элементы будут появляться в смартфонах и в нашей жизни.

Ассистенты

Голосовой ассистент Siri впервые появился в iPhone 4S 4 октября 2011 года и обогнал конкурентов на 5 лет. Альтернатива от Amazon и Microsoft появилась в 2014-м — Alexa и Cortana, а Google представил Assistant только вместе с Pixel в 2016-м.

Google заявили, что Assistant будет эксклюзивным для смартфонов Pixel. Но оговорка "Assistant первым появится именно на Pixel" намекает, что его внедрят и в других девайсах. Предтеча Assistant — Google Now — показывает, что все больше компаний получают доступ к технологиям, а значит быстрее интегрируются с другими сервисами. Пользователи в свою очередь получают доступ к последним научным инновациям.

USB-C

Когда USB-C (Type C) только появился, оставались опасения по поводу его популяризации. Но большие производители подхватили волну обновления и страхи стали улетучиваться.

Разъем Thunderbolt 3

В новых MacBook уже используют Thunderbolt 3, коннектор которого подходит к кабелям Type-C. А после недоразумений с подключением lightning-наушников к новым "яблочным" ноутбукам есть теоретическая возможность получить в iPhone 7s или 8 разъем Type-С. Уверенно можно сказать, что выпуск в 2017 году смартфона без Type-C разъема будет недоразумением.

Главное преимущество Type-C — абсолютная симметрия. Шнур можно воткнуть в компьютер или смартфон любым концом и любой стороной "вилки".

Приятный бонус нового кабеля — внедрение стандарта USB 3.1, который более чем в 20 раз быстрее USB 2.0.

Беспроводные гарнитуры и отсутствие 3.5 мм

Потенциальный тренд, который может внедрить Apple — отказ от 3.5 мм порта для наушников. Пока это неординарное решение другие производители не поддержали, но Apple привычна роль пионера рынка.

Беспроводные AirPods пришлись по душе пользователям и никаких оказий с ними не происходило (можно даже докупить потерянный наушник и не менять пару).

Фото: Gearburn. Беспроводные наушники к iPhone 7

Apple не впервой агрессивно внедрять нововведения, превращая их в стандарт. "Яблочники" первыми избавились от устаревших флоппи-дисководов, CD- и DVD-дисководов.

А отказ от провода уже помог увеличить батарею смартфона и реализовать новую технологию вибрации Taptic Engine, которая имитирует физическое нажатие на экран.