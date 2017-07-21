7 лучших бюджетных дронов для покупки в 2017 году

Лучший по бюджету: Syma X5C

Цена: от $45

Syma X5C — бестселлер Amazon. Продолжительность полета этого дрона всего 7 минут, но низкая цена оправдывает такое неудобство. Да, и время зарядки — около 90 минут, — позволяет назвать его лучшим в рейтинге.

X5C достаточно прочный. Большой плюс — доступность недорогих деталей, которые могут понадобиться в случае повреждения дрона. Камера позволяет снимать видео с разрешением до 720р, что вполне достаточно для съемок. Аппарат подходит для полетов, как в помещении, так и на улице. Однако, хотя в нем и присутствует балансировка, рекомендуется не использовать его при сильном ветре. Управление достаточно гибкое и удобное, дальность — 45 метров, что вполне достаточно для начинающих дронолюбителей.

Второе место по бюджету: DBPOWER MJX X400W FPV Drone

Цена: от $70

DBPOWER MJX X400W — звездный бюджетный беспилотный летательный аппарат, который дает вам много возможностей. Что делает эту модель особо интересной, так это то, что она снимает и отправляет видео высокой четкости 720p прямо на ваш телефон, который размещается поверх пульта дистанционного управления. То, что вы видите на экране телефона, — это то, что дрон видит с неба.

Размеры MJX X400W составляют 30 х 30 х 7,4 см и весит всего 113 гр. Аккумулятор держит около 9 минут и требует 120 минут до полной зарядки. Это отличные характеристики для бюджетного дрона. В аппарате есть "headless mode", который позволяет не беспокоиться об ориентации дрона. Какое бы направление вы ни выбрали, беспилотник сразу реагирует и движется в заданном направлении. Еще одна интересная вещь, предлагаемая этой моделью, — совместимость с гарнитурами VR. Если у вас есть гарнитура VR, вы можете увидеть съемки, которые делает дрон в формате 3D.

На Amazon эта модель получила отметки от 4,3 до 5 звезд.

Лучший для помещений: OCDAY Mini RC Indoor Helicopter Drone

Цена: от $70

Аппарат полностью подходит для полетов в помещениях. Его размеры 8,4 x 2,8 x 2,8 см, поэтому он легко помещается в ладони. OCDAY Mini RC также как и предыдущая модель имеет режим "headless mode".

Еще одна замечательная функция этого устройства — "возврат в одно нажатие". Вам нужно нажать одну кнопку на пульте ДУ и дрон автоматически к вам вернется. Устройство оснащено камерой HD для съемки фотографий и видео.

Комментарии на Amazon говорят о том, что OCDAY Mini Drone — это хороший вариант для первого дрона и отличный подарок для детей. Также пользователи отмечают, что устройство довольно прочное и может выдержать много аварий.

Лучший для улицы: MJX Bugs 3 Brushless Motor Quadcopter

Цена: от $130

Когда вы ищете дрон для использования на улице, важно обращать внимание на две вещи: сильный, прочный двигатель, который может справляться с ветром и способность летать на дальнем расстоянии от передатчика. Учитывая эти критерии, MJX Bugs 3 является явным победителем в категории для открытого воздуха.

Беспилотник может летать на расстоянии до 500 метров от передатчика, и, по утверждению производителя, длительность полета составляет 18 минут от одного заряда. Однако пользователи отмечают, что продолжительность полета достигает не более 15 минут. Еще одна интересная вещь: MJX Bugs 3 оборудован светодиодными индикаторами, которые помогут вам не потерять аппарат во время ночных полетов. Имейте в виду, что эта модель не включает камеру.

Лучший для начинающих: UDI 818A

Цена: от $53

Если вы хотите научиться пользоваться беспилотниками перед тем, как покупать дорогой аппарат UDI 818A — лучшая модель для этого. UDI 818A требует постоянного управления, что позволяет пользователю отработать свои навыки. Элементы управления просты и понятны. Хотя камера могла бы быть и получше. Если вас устроить 2 mp камеры, можете смело приобретать этот дрон.

Аккумулятор держит около 8 минут, что является достойным показателем в этой ценовой категории. Однако помните, что в модели не предусмотрено напоминание о низком заряде аккумулятора — дрон упадет там, где закончится заряд. С учетом максимальной высоты полета в 27 метров этот нюанс может быть проблематичным. Еще одна маленькая "неприятность" — время заряда составляет около 2 часов. Правда, цена запасных батарей, составляющая менее $10, позволяет значительно снизить влияние этого показателя на пользование дроном.

Пульт управления прекрасно подходит для новичков — он удобен и имеет традиционный набор функций. ЖК-дисплей отображает уровень заряда батареи, мощность сигнала и тягу, это важно, учитывая, что UDI не обеспечивает контроль через смартфон или устройство, поддерживающее WiFi.

На втором месте для начинающих: Holy Stone F181

Цена: от $110

Доступный и легкий в использовании, Holy Stone F181 — отличный выбор с диапазоном управления от 50 до 100 метров и временем полета от 7 до 9 минут. Хотя обычный режим зарядки занимает около 80 минут, с помощью режим быстрой зарядки и запасного аккумулятора, этот вопрос решается очень просто.

Функция удержания высоты позволяет удерживать F181 в воздухе при съемке фотографий с помощью 2mp камеры. Размеры 31 x 8,9 x 31 см и защитные устройства на пропеллерах помогут избежать повреждения корпуса. В дрон встроены светодиодные лампы, которые добавляют эстетики во внешний вид и полезной функциональности.

Пластиковый корпус ABS поможет защитить аппарат от ударов средней силы, и еще раз подтверждает, что этот беспилотник прекрасно подходит для новичков. К сожалению, камера не позволяет обеспечивать прямой сигнал на смартфон, но эта функция больше представлена в дрона высокого ценового диапазона. Контроллер работает от четырех батареек АА, которых должно хватить на 30 дней и будет понятен любому пользователю, который сталкивался с игровыми консолями.

Самые миниатюрный: H107C+ HD

Цена: от $35

Модели размером с ладонь или чуть больше позволяют вам получить удовольствие от пользования дронами и при этом не платить больших денег.

Время полета H107C+ HD — около 7 минут, а время зарядки — 40 минут. Основное отличие модели состоит в том, что батарею не нужно снимать для зарядки — просто подключите дрон непосредственно к USB-кабелю. Добавьте сюда камеру 720p с записью на microSD — и вы получите отличный аппарат.

Что привлекает внимание в этой модели — это функция удержания высоты, не свойственная бюджетным дронам. Дальность управления — примерно 45 метров. Не ждите большой функциональности от этого устройства. Это просто мини-дрон с неплохим набором характеристик.