7 уроков от сооснователя Kickstarter Чарльза Адлера

30 сентября 2017 года Киев посетил один из сооcнователей самой известной краудфандинговой платформы Kickstarter Чарльз Адлер. Delo.UA побывало на его выступлении и записало его тезисы о компании, криптовалюте, а также важности гуманитарных наук в будущем.

1. Будущее криптовалюты. Я пока еще мало задумывался над этим вопросом, однако события последнего времени показывают, что к криптовалюте необходимо относиться более серьезно. Сейчас многие смеются над ней и над блокчейном, но я припоминаю середину 90-х годов, когда все смеялись над интернетом. Где все эти люди сейчас?

2. Об Илоне Маске. Меня часто спрашивают, полетит ли Илон на Марс. Я отвечаю, что да. Этот человек намного опережает свое время. Он сегодня опережает себя в 1990-х годах. Кроме того, над проектом полетов на Марс Маск работает не один, а вместе с Бэзосом и Брэнсоном в кооперации с NASA. Поэтому я думаю, что у них все получится. Это только вопрос времени.

3. О новом поколении. У меня техническое образование. Еще в школе я увлекался компьютерами и хорошо знаком с Apple и Apple II. Но я бы не спешил советовать всем получать техническое образование. Главное не диплом вуза, а ваши знания, которые вы имеете. Считаю, что инициатива должна идти от молодых людей. Они сами понимают, что для них лучше.