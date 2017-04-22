8 лучших фитнес-треккеров, которые вы можете купить уже сегодня

Сайт fortune.com сделал рейтинг лучших треккеров, появившихся с ноября 2016 года, ранжированный от самого дешевого до самого дорогого.

Xiaomi Mi Band 2 (от $35)

Чем он хорош: пожалуй, самый дешевый представитель фитнес-треккеров. Он мониторит количество шагов, расстояние, потраченные калории и частоту сердечных сокращений, функция, которая практически недоступна в гаджете за такую цену. Чувствительный сенсорный экран дисплея позволяет легко переключаться между этими показателями. Band 2 доступен в большой цветовой гамме.

Что нужно знать: Xiaomi Mi Band 2 не слишком модный, по сравнению с более дорогими моделями, созданными Fitbit и Misfit. Приложение Mi не всегда интуитивно понятно, и обеспечивает меньше информации, чем другие приложения для фитнеса.

Misfit Ray (от $99)

Чем он хорош: Простой и стильный треккер для фитнеса, ориентированный на покупателей, которые заботятся о моде на многофункциональные гаджеты. Ray отслеживает основные показатели, такие как сделанные шаги, потраченные калории, пройденную дистанцию и сон. Гаджет водостойкий, поэтому в нем можно плавать.

Благодаря тонкому и легкому дизайну Ray не мешает во время сна, а в установленном приложении легко ориентироваться. Кроме того, что приложение покажет ежедневную статистику, оно также подскажет, сколько активности необходимо для достижения вашей ежедневной цели, например, 45 минут ходьбы, 15 минут бега. Еще один бонус: сменная батарея гаджета должна прослужить до шести месяцев и вам не придется беспокоиться о его ежедневной зарядке.

Что нужно знать: с учетом ограниченной функциональности, по сравнению с другими треккерами, а также со сложностями при установке батареи, цена кажется немного завышенной.

Fitbit Charge 2 ($130)

Чем он хорош: Fitbit's Charge 2 включает практически все, что должен иметь базовый фитнес-треккер. Он может измерять количество шагов, потраченные калории, количество пройденных ступеней, частоту сердечных сокращений и минуты активности, все при автоматическом отслеживании более интенсивных упражнений и режимов сна. Благодаря функции Cardio Fitness Level гаджет может помочь в составлении статистики состояния здоровья. Его экран стал больше, чем у предшественников, что улучшило видимость дисплея, показателей и уведомлений.

Что нужно знать: у Charge 2 нет автономного GPS-датчика, он не имеет влагозащиты. Также в устройстве не предусмотрена опция контроля воспроизведения музыки во время тренировки.

Garmin Vivomove ($150)

Чем он хорош: Garmin Vivomove предлагает только самые простые метрики мониторинга — это шаги и сон. По сути Vivomove — это аналоговые часы с основными функциями отслеживания состояния здоровья, что делает их отличным выбором, если вы ищете устройство, которое можно носить в любых ситуациях, даже на вечеринке или важной встрече. На дисплее часов отображается два показателя: один отражает, насколько вы близки к своей ежедневной фитнес-цели, а другой — сколько времени вы провели без дела. Заряжать устройство не нужно, оно комплектуется сменным аккумулятором, который обеспечивает работу часов до года. Vivomove водостойкий, поэтому в них можно принимать душ и плавать.

Что нужно знать: чтобы синхронизировать недавно собранные данные с приложением, нужно нажать на заводную головку часов, — большинство треккеров делают это автоматически. Во время некоторых тренировок, таких как, планка или отжимания, большой циферблат часов может мешать выполнению упражнений. По этой же причине устройство может мешать во время сна. Большое циферблатное лицо Vivomove может иногда быть громоздким во время определенных тренировок, таких как доски или отжимания. Это также не так удобно носить в постель, как другие, меньшие трекеры. Возможности мониторинга Vivomove меньше, чем у некоторых аналогичных по цене фитнес-треккеров.

Samsung Gear Fit2 ($160)

Чем он хорош: Samsung Gear Fit2 — один из самых функциональных фитнес-треккеров. В Gear Fit2 есть встроенный GPS-приемник, монитор сердечного ритма, водостойкость, автоматическое распознавание упражнений для определенных тренировок, отслеживание сна и базовый мониторинг активности в течение всего дня (количество шагов, потраченные калории, пройденное расстояние, количество пройденных ступеней). Интерфейс отображает множество данных об индивидуальных тренировках.

Что нужно знать: Gear Fit2 не такой тонкий, как более дешевые и менее функциональные аналоги. Срок службы батареи Gear Fit2 меньше, чем у более простых устройств, таких как Fitbit Charge 2 или Pebble 2 + HR. Пользователям iPhone треккер Gear Fit2 предложит гораздо меньше возможностей, чем сторонникам Android-устройств.

Fitbit Blaze ($165)

Чем он хорош: Fitbit's Blaze — это отличный вариант для тех, кто ищет устройство, которое выглядит, как smartwatch, но работает как фитнес-треккер. Большой, яркий сенсорный экран Blaze может отображать подробные сводки тренировок и сессий фитнес-коучинга, делая пользователя менее зависимым от телефона. Как и в случае с более дорогими моделями Fitbit, Blaze может автоматически обнаруживать определенные тренировки, показывать статистику упражнений в реальном времени, измерять частоту сердечного ритма и отслеживать ежедневную активность и сон. Помимо звонков, текстовых и календарных сообщений, он отображает уведомления от приложений, таких как Facebook и Gmail.

Что нужно знать: если вы ищете встроенный GPS, вам лучше использовать Fitbit Surge или Garmin Vivoactive HR. Кроме того, Blaze не имеет влагозащиты. Также гаджет достаточно громоздкий, по сравнению с большинством специализированных устройств для фитнеса.

Garmin Vivoactive HR ($250)

Чем он хорош: Garmin Vivoactive HR — это универсальные спортивные часы со встроенным GPS-навигатором, идеально подходящим для спортсменов, заинтересованных в мониторинге конкретных действий. Помимо отслеживания движений в течение всего дня, сбора данных о частоте сердечных сокращений и регистрации регулярных тренировок, Vivoactive HR предлагает специальные показатели для различных видов спорта. К ним относятся плавание, катание на лыжах, гребля, и даже гольф, в дополнение к обычной ходьбе и бегу. Для пловцов Vivoactive HR может подсчитывать и отслеживать различные виды взмахов. Для любителей катания на лыжах есть шкала измерения скорости и расстояния. От одного заряда устройство работает около 8 дней без использования GPS.

Что нужно знать: гаджет немного больше, чем другие фитнес-треккеры, что может усложнить его ношение в течение целого дня. Приложение Garmin может быть менее интуитивно понятным, чем приложения других компаний.

Apple Watch ($269 for Series 1, $369 for Series 2)

Чем он хорош: Apple Watch — это больше smartwatch, чем фитнес-треккер.

Apple Watch отслеживает количество шагов, пройденное расстояние, частоту сердечных сокращений, потраченные калории, время тренировок, толчки инвалидной коляски, а новая модель второй серии, и стили плавания. Треккер также может записывать определенные тренировки, например, на открытом воздухе или в закрытых помещениях. Оба поколения Apple Watch напоминают пользователю о необходимости активности один раз в час. А после обновления программного обеспечения гаджет мониторит также упражнения на глубокое дыхание. Датчиком GPS и водостойким дизайном обладает более дорогая модель Series 2. Естественно, этот треккер идеально подойдет для владельцев iPhone.

Что нужно знать: Apple Watch работает только с iPhone и не работает с устройствами Android. Кроме того, для тех, кому нужен только фитнес-треккер — этот гаджет будет достаточно дорогой. Apple Watch не отслеживает сон без стороннего приложения, а время автономной работы предполагает зарядку каждую ночь. Ни одна из моделей не подсчитывает количество ступеней, пройденных за день.