Американка подала иск против Apple почти на $1 трлн

27 декабря 2017, 20:08
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Претензии американки касаются того, что владельцы iPhone были вынуждены покупать новые смартфоны, так как компания намеренно снижала производительность устаревающих моделей

Американка подала иск против Apple почти на $1 трлн | Гаджеты | Дело Увеличить картинку

Жительница США Виолетта Маилян собралась отсудить у компании Apple без малого триллион долларов, обвинив производителя электроники в недобросовестной конкуренции и мошенничестве, сообщает издание Patently Apple.

Женщина из американского штата Калифорния подала на Apple в суд, в исковом заявлении истица требует взыскать с компании астрономическую сумму в $999 999 999 000.

Суть претензий американки состоит в том, что владельцы iPhone были вынуждены покупать новые смартфоны, так как компания намеренно снижала производительность устаревающих моделей.

Это далеко не первые иски, поданный против Apple в связи с замедлением работы смартфонов. Однако суммы в заявлениях других истцов сравнительно более скромные.

Напомним, ранее сообщалось, что производитель iPhone вводит в программное обеспечение специальные функции, чтобы добиться эффекта торможения. В самой компании Apple признали, что намеренно снижают тактовую частоту процессоров гаджетов, но, по словам экспертов компании, делают это для обеспечения лучшей и более продолжительной работы аккумулятора и предотвращения непроизвольных отключений устройств.

По материалам: AIN
Раздел: >
Теги: apple , гаджеты , мобильное приложение , мобильные телефоны , суд , технологии

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Американка подала иск против Apple почти на $1 трлн | Гаджеты | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.94
EUR EUR - - 33.12
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.03 12.59
Киевская область 26.41 12.94
Львовская область 26.12 13.09
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.