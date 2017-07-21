Атака вирусов WannaCry и Petya.A не помешала Microsoft увеличить прибыль

21 июля 2017, 16:48
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Microsoft за год увеличил чистую прибыль на четверть

Атака вирусов WannaCry и Petya.A не помешала Microsoft увеличить прибыль | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Чистая прибыль компании Microsoft в 2016 — 2017 финансовом году выросла на 26,2% и достигла $21,2 млрд.

Финансовый год закончился 30 июня 2017 года, выручка компании за этот период выросла на 5,42%, составив $89,95 млрд. Операционная прибыль составила $22,32 млрд.

Для сравнения: годом ранее выручка составила $85,32 млрд, операционная прибыль — $20,182 млрд, чистая прибыль — $16,798 млрд.

Выручка компании от продажи коммерческой версии Office 365 увеличилась на 43%. Объем продаж программы частным потребителям вырос на 13%, а число подписчиков возросло до 27 млн человек.

"Облачное" подразделение компании, Intelligent Cloud, принесло $7,4 млрд долларов, что на 11% больше, чем годом ранее.

С начала года капитализация Microsoft подскочила почти на 20%, превысив $570 млрд.

Ранее сообщалось, что Microsoft планирует сместить внимание с продажи операционных систем на облачные технологии.

Напомним, в середине мая СМИ заговорили о "самой масштабной вирусной хак-атаке, которую когда-либо видел мир" — вирусе WannaCry (он же WannaCrypt0r 2.0). По данным счетчика Intel Malvaretech, вирусом было заражено более 300 тысяч рабочих станций за первую неделю, в дальнейшем цифра пошла на спад. В первый день атаки насчитали около 45 000 случаев, за трое суток эта цифра возросла до 115 тыс., при этом больше всего пострадали такие страны, как Украина, Тайвань, Индия и Россия.

Всего вирус был найден на рабочих станциях в 150 странах, затронув 10 тыс. организаций, а по подсчетам американской кибербезопасной компании KnowBe4, убытки от его распространения достигли уже $1 млрд.

27 июня 2017 в 10:30 украинские государственные структуры и частные компании из уязвимости ПО M.E.doc. массово попали под удар вируса-шифровальщика (ransomware) Diskcoder.C (ExPetr, PetrWrap, Petya, NotPetya).

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
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Теги: microsoft , финансовые результаты , прибыль , компьютерные вирусы

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Атака вирусов WannaCry и Petya.A не помешала Microsoft увеличить прибыль | IT и Телеком | Дело
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