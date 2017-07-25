Эксклюзив

Биткоин, блокчейн... Как хорошо вы разбираетесь в инновационных технологиях (тест)

25 июля 2017, 08:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Проверьте себя, что вы знаете об инновациях современного мира и возможностях, которые они предоставляют

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: тест , bitcoin , валюта , интернет , интернет-банкинг

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Биткоин, блокчейн... Как хорошо вы разбираетесь в инновационных технологиях (тест) | IT и Телеком | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.89
EUR EUR - - 30.14
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.64 10.68
Львовская область 21 10.67
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.