Больше половины самолетов к 2022 году будут "раздавать" WiFi

Сегодня менее четверти коммерческих самолетов оснащены WiFi связью, хотя спрос на эту услугу растет постоянно, сообщает Fortune. Он обусловлен желанием людей постоянно использовать свои планшеты и смартфоны для работы, игр и серфинга в Интернете. Таким образом, предоставление WiFi в самолетах может стать конкурентным преимуществом авиакомпаний.

Также это прибыльное дело для провайдеров, таких как, Gogo, который используется Alaska Airlines и United Airlines. Стоимость услуг составляет $7/час или $19/день. Частные перевозчики могут оформлять ежемесячные и ежегодные подписки.

Juniper Research также отметила увеличение числа авиакомпаний, предлагающих беспроводные потоковые услуги в полете, в качестве опции к обычным развлекательным системам для пассажиров. Агентство прогнозирует, что ежемесячный доход от таких потоковых услуг возрастет на 30%.

Однако существует серьезная проблема развития этих направлений — безопасность, которая подтолкнула правительство США ввести (а потом отменить) запрет на ноутбуки на пассажирских рейсах. Этот фактор может значительно повлиять на развитие услуг.

Еще одна проблема: просто наличие Wi-Fi в самолете не означает хорошего качества связи. Часто это как раз наоборот. Однако есть надежда, что качества будут улучшаться вместе с количеством.