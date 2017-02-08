Британский WorldRemit запускает денежные переводы в Украину

08 февраля 2017, 09:59
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На сегодня британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного WorldRemit работает уже в 50 странах, позволяя отправлять средства одним нажатием кнопки

Британский WorldRemit запускает денежные переводы в Украину | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Британский сервис мгновенных денежных переводов с мобильного WorldRemit добавил услугу денежных трансферов в Украину. На сегодня сервис работает уже в 50 странах, позволяя отправлять средства одним нажатием кнопки.

Как сообщает, PaySpaceMagazine, кроме Украины, компания запускает переводы и в другие страны СНГ — Армению, Беларусь и Казахстан при посредничестве российской платежной системы Сontact.

Пользователи WorldRemit теперь могут отправлять денежные переводы с получением наличными более чем в 3000 пунктах обслуживания на Украине, 330 — в Казахстане, 120 — в Беларуси и 65 — в Армении.

В Украине получить перевод можно через международную платежную систему INTELEXPRESS, которая была зарегистрирована в НБУ в 2015 году.

На сайте WorldRemit уже появился раздел перевода средств в Украину. За отправку 100 фунтов комиссия составит 3,99 фунтов.

Денежные переводы WorldRemit доступны по всему миру — от Латинской Америки и Африки до США. Отправить денежный перевод можно с помощью мобильного телефона. А получить — любым удобным способом: наличными, банковским переводом, мобильными деньгами.

По материалам: Лига
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Британский WorldRemit запускает денежные переводы в Украину | IT и Телеком | Дело
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