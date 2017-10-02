Что представляет из себя украинский пользователь интернета — исследование Google

Компания Google представила результаты глобального исследования Google ConnectedConsumer Study 2017, в ходе которого было проанализировано поведение интернет-пользователей из более, чем 63 стран, в том числе и Украины.

Delo.ua знакомит с основными результатами исследования.

Согласно данным Google, 66% украинцев в возрасте от 16 лет регулярно пользуются интернетом для личных целей. Для сравнения на глобальном уровне эта цифра составляет 82%. Примечательно, что по сравнению с прошлым годом процент украинцев, ежедневно бывающих онлайн сократился с 52 до 48%, хотя с 2012 года этот показатель только рос.

Самые активные пользователи — в возрасте 25-34 (27%) и 35-44 лет (23%). "Вопреки предположениям про молодой возраст онлайн-пользователей, распределение использования интернета по возрастным группам достаточно равномерно. Интернет ‒ это среда, которая позволяет общаться людям любого возраста", — отмечают в компании.

На одного украинца сегодня приходится 1,4 подключенных к интернету устройства (в прошлом году было 1,2). "При этом на одного украинского пользователя в возрасте от 16 до 44 лет приходится уже 2 и более устройств с доступом к сети", — говорится в исследовании.

В Украине продолжается уверенный рост пользования смартфонами. Так, 41% украинцев пользуются смартфонами, тогда как годом ранее эта цифра составляла 35%. Кроме того, порядка 35% украинских пользователей выходят в сеть с настольных компьютеров, 34% — с ноутбуков. "Все больше украинцев выбирают смартфон для пользования интернетом. Так, в 2017 году 18% пользователей одинаково часто использовали как компьютер/планшет, так и смартфон для выхода в интернет, а для 28% предпочитаемым устройством для выхода в сеть является смартфон", — рассказывают в Google.

Что касается поведения пользователей в сети то, как отмечается в исследовании, украинец в этом плане мало чем отличается от пользователя других стран. Так, 82% в первую очередь в сети развлекаются, 74% — ищут информацию, 38% — выполняют поставленные задачи онлайн, 22% — размещают онлайн-контент.

Кроме того, 55% украинских пользователей хотя бы раз в месяц ищут информацию о товарах и продуктах, 40% — пользуются картами для определения местоположения, а 28% — осуществляют покупки онлайн. "Самыми же популярными онлайн-активностями являются: использование поисковых систем (91%), социальных сетей (83%) и просмотр видео онлайн (84%)", — отмечают в компании.

Во время исследования были опрошены респонденты из более 63 стран мира. В Украине исследование проводилось в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года в формате персонального интервью, выборка — 1 000 респондентов в возрасте от 16 лет.