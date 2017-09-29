"Дочка" lifecell получила статус финансовой компании

ООО "Пейселл" (Киев) — дочерняя компания оператора мобильной связи lifecell — получила официальный статус финансовой компании. Об этом говорится в распоряжении Национальной комиссии по регулированию в сфере рынков финансовых услуг.

На сайте "Пейселл" указано, что компания будет осуществлять перевод денег в национальной валюте без открытия счетов, выдавать деньги в долг, в том числе на условиях финансового кредита, а также услуги по финансовому лизингу.

Ранее сообщалось, что lifecell запускает платежный портал, готовясь к мобильным платежам. Аналогичные услуги уже есть у других операторов: Vodafone Pay и "Киевстар Мобильные деньги".

Уставной капитал "Пейселл" составляет 10 млн грн, из которых 99,99999% внесено ООО "Лайфселл", а 1 грн — ООО "Укртауэр". Директор — Мартыненко Александр Александрович.