Проект Deloitte на основе блокчейн должен положить конец бюрократии в Украине

DocSensus представляет собой реестр для корпоративной документации на основе блокчейнов, который защищает от несанкционированных изменений и подделки. Проект был разработан в офисе Deloitte в Киеве в результате технологического и правового сотрудничества, сообщает Coinidol.

Проект был протестирован компанией путем подписания доверенностей и размещения их на блокчейне. С точки зрения украинского законодательства, эти доверенности действительны.

Положить конец постсоветской бюрократии в Украине — амбициозная долгосрочная цель проекта, заявляют разработчики. А пока DocSensus направлен на изменение ситуации с электронным документооборотом, путем ускорения и упрощения проверки электронных документов. Вполне возможно, что это действительно поможет избавиться от этой бесполезной и ненужной волокиты с бумагами.

В Украине пока это единственный подобный продукт, хотя на глобальном рынке такая тенденция развивается уже не первый день. Например, Factom предлагает Harmony — платформу для документооборота с почти той же функциональностью, что и DocSensus. SAP также предлагает ряд решений с использованием блокчейна. Есть и много других продуктов.

В настоящее время DocSensus находится в стадии разработки, его точные технические спецификации не совсем ясны. Поэтому пока неизвестно, будет ли иметь эта система какие-либо особенности, которые могут отличить ее от других. Вероятно, единственное, что может сделать DocSensus достаточно любопытным, состоит в том, что его разработчики стремятся сделать продукт совместимым с различными системами документооборота.

Однако это только планы. В настоящее время DocSensus нацелена на решение конкретных проблем украинской постсоветской бюрократической системы документооборота и не стремится завоевать международный рынок.