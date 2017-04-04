Проект Deloitte на основе блокчейн должен положить конец бюрократии в Украине

04 апреля 2017, 17:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Проект DocSensus компании Deloitte — это первый проект в Украине, направленный на изменение существующих потоков документов и защиту документации от несанкционированных изменений, ложных представлений или потерь

Проект Deloitte на основе блокчейн должен положить конец бюрократии в Украине | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

DocSensus представляет собой реестр для корпоративной документации на основе блокчейнов, который защищает от несанкционированных изменений и подделки. Проект был разработан в офисе Deloitte в Киеве в результате технологического и правового сотрудничества, сообщает Coinidol.

Проект был протестирован компанией путем подписания доверенностей и размещения их на блокчейне. С точки зрения украинского законодательства, эти доверенности действительны.

Положить конец постсоветской бюрократии в Украине — амбициозная долгосрочная цель проекта, заявляют разработчики. А пока DocSensus направлен на изменение ситуации с электронным документооборотом, путем ускорения и упрощения проверки электронных документов. Вполне возможно, что это действительно поможет избавиться от этой бесполезной и ненужной волокиты с бумагами.

В Украине пока это единственный подобный продукт, хотя на глобальном рынке такая тенденция развивается уже не первый день. Например, Factom предлагает Harmony — платформу для документооборота с почти той же функциональностью, что и DocSensus. SAP также предлагает ряд решений с использованием блокчейна. Есть и много других продуктов.

В настоящее время DocSensus находится в стадии разработки, его точные технические спецификации не совсем ясны. Поэтому пока неизвестно, будет ли иметь эта система какие-либо особенности, которые могут отличить ее от других. Вероятно, единственное, что может сделать DocSensus достаточно любопытным, состоит в том, что его разработчики стремятся сделать продукт совместимым с различными системами документооборота.

Однако это только планы. В настоящее время DocSensus нацелена на решение конкретных проблем украинской постсоветской бюрократической системы документооборота и не стремится завоевать международный рынок.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: украина , deloitte , программное обеспечение

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Проект Deloitte на основе блокчейн должен положить конец бюрократии в Украине | IT и Телеком | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.02
EUR EUR - - 28.81
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.66 12.08
Киевская область 21.91 10.67
Львовская область 20.99 10.69
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.