Ericsson сменил гендиректора своего офиса в Украине

Компания Ericsson назначила Ярослава Ницака новым генеральным директором украинского офиса. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Ницак сменил на должности Эндрю Шомахию, который возглавлял украинский офис Ericsson с февраля 2017 года.

Как уточнили Delo.UA в компании, Шомахия продолжит свою карьеру в Ericsson США.

"Ярослав будет работать над реализацией на локальном рынке новой стратегии, направленной на укрепление технологического лидерства Ericsson и поддержку успешного развития бизнеса клиентов компании в Украине", — отмечают в компании. Кроме того, новый гендиректор будет заниматься развитием мобильных сетей, решений в сфере интернета вещей и цифровых сервисов в Украине, Армении и Грузии.

Ярослав Ницак работает в компании Ericsson более 10 лет. За это время он занимал различные руководящие позиции, тесно сотрудничая с ведущими мобильными операторами в Украине, Армении и Грузии, а также управлял программой стратегического партнерства между Ericsson и Vimpelcom в 2013-2014 гг. Последние три года Ярослав занимал позицию директора по продажам в Восточной Европе.