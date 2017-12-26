Ericsson сменил гендиректора своего офиса в Украине

26 декабря 2017, 13:40
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Новый гендиректор будет отвечать за работу компании в Украине, Армении и Грузии

Ericsson сменил гендиректора своего офиса в Украине | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Компания Ericsson назначила Ярослава Ницака новым генеральным директором украинского офиса. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Ницак сменил на должности Эндрю Шомахию, который возглавлял украинский офис Ericsson с февраля 2017 года.

Как уточнили Delo.UA в компании, Шомахия продолжит свою карьеру в Ericsson США.

"Ярослав будет работать над реализацией на локальном рынке новой стратегии, направленной на укрепление технологического лидерства Ericsson и поддержку успешного развития бизнеса клиентов компании в Украине", — отмечают в компании. Кроме того, новый гендиректор будет заниматься развитием мобильных сетей, решений в сфере интернета вещей и цифровых сервисов в Украине, Армении и Грузии.

Ярослав Ницак работает в компании Ericsson более 10 лет. За это время он занимал различные руководящие позиции, тесно сотрудничая с ведущими мобильными операторами в Украине, Армении и Грузии, а также управлял программой стратегического партнерства между Ericsson и Vimpelcom в 2013-2014 гг. Последние три года Ярослав занимал позицию директора по продажам в Восточной Европе.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: ericsson , назначение

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Ericsson сменил гендиректора своего офиса в Украине | IT и Телеком | Дело
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