Facebook наймет 3 тыс. модераторов для отслеживания насилия в сети

Facebook наймет дополнительно 3 тыс. модераторов в течение следующего года для борьбы с размещением недопустимого контента в социальной сети, сообщил основатель и главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг.

"В последние пару недель мы видели на Facebook, как люди наносят повреждения себе и другим — в живых трансляциях или размещенных позднее видеопостах", — написал М. Цукерберг в своем посте в Facebook.

"Если мы хотим создать безопасное сообщество, нам нужно реагировать быстро. Мы работаем над тем, чтобы сделать передачу информации о появлении подобного контента легче, что позволит нам скорее принимать соответствующие меры, — это относится как к случаям быстрой реакции там, где кто-то нуждается в помощи, так и при необходимости удаления поста", — отметил он.

Команда модераторов Facebook, насчитывающая в настоящее время 4,5 тыс. человек, расширится на две трети.

Facebook подверглась серьезной критике после недавней видеотрансляции в соцсети убийства в американском городе Кливленд, а также убийства ребенка в Таиланде.

В случае Кливленда с момента информирования о размещении видео до момента его удаления со страницы в Facebook прошло два часа, пишет газета Financial Times.