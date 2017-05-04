Facebook наймет 3 тыс. модераторов для отслеживания насилия в сети

По материалам:
Раздел: Новости технологий > IT и Телеком
Теги: facebook , социальные сети
Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
|покупка
|продажа
|НБУ
|USD
|-
|-
|26.52
|EUR
|-
|-
|28.96
|RUB
|-
|-
|0.46
|ДТ
|СПБТ
|Донецкая область
|23.36
|12.25
|Киевская область
|22.86
|11.73
|Львовская область
|22.87
|11.65
|О новых фильмах в прокате: "Ловушка", "Идеаль" и "Рок Дог"
|США провели успешные испытания межконтинентальной ракеты
влажность:
давление:
ветер:
— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.