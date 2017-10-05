Инвесткомпания Черновецкого увеличил свою долю в украинском подразделении Zakaz.ua

05 октября 2017, 13:05
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Фонд продал свой американский актив, работающий на рынке доставки еды под брендом CartFresh, и намерен сконцентрироваться на рынке Украины и стран Восточной Европы

Инвесткомпания Черновецкого увеличил свою долю в украинском подразделении Zakaz.ua | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group (CIG), принадлежащая семье Леонида Черновецких, продала американскую компанию GVMashines — материнской компании Zakaz.ua, работающий под брендом CartFresh в США, и увеличил свою долю в украинском подразделении компании. Об этом говорится в сообщении фонда.

Коммерческие подробности сделки и нового владельца CartFresh в компании не разглашают.

Как отмечают в CIG, увеличивая долю в украинском подразделении, в компании делают ставку на рынок Украины и стран Восточной Европы. В частности, сделка позволит направить ресурсы на улучшение операционных процессов и сервисов Zakaz.

Сегодня Zakaz является официальным партнером сетей супермаркетов Auchan, Novus, Меtrо, Fozzy.

Напомним, ранее CIG инвестировала в быстрорастущий сервис доставки еды в Индии InnerChef. Сделка является продолжением глобальной стратегии CIG по развитию в сфере food tech. Сегодня в портфеле CIG крупнейший украинский сервис доставки еды Eda.ua, который недавно завершил объединение с лидером в сфере доставки еды в странах Балтии Foodout. В результате сделки была создана одна из крупнейших компаний по доставке еды на рынке Восточной Европы Foodout Group.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) — одна из крупнейших инвестиционных компаний на рынке СНГ, была основана в 2013 году, инвестиционный потенциал более $750 млн. В портфель компании входят такие украинские ИТ-компании, как: Eda.ua, Doc.ua и Zakaz.ua (GVMachines). Последняя стала участником программы всемирно известного акселератора Techstars в Бостоне. В 2015 году CIG инвестировала $1 млн в платформу для детей KIDO"Z (Израиль) и $1 млн в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: леонид черновецкий , онлайн заказ , сделка

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Инвесткомпания Черновецкого увеличил свою долю в украинском подразделении Zakaz.ua | IT и Телеком | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.81
EUR EUR - - 31.6
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 23.13 13.24
Киевская область 23.55 12.98
Львовская область 22.94 13.01
Читаемые в разделе
"Новая почта" снижает тарифы на доставку по областям "Новая почта" снижает тарифы на доставку по областям Я просто хотел создавать компьютеры: о чем в Киеве говорил Стив Возняк Я просто хотел создавать компьютеры: о чем в Киеве говорил Стив Возняк "Дочка" lifecell получила статус финансовой компании "Дочка" lifecell получила статус финансовой компании
Все новости
Комментируемые
1 За какое научное открытие в области химии дали Нобелевскую премию в 2017 году 2 Как украинцы создают "умную" одежду: интервью с основателем стартапа HeartIn 3 Интернет-трафик из КНДР начал идти через Россию 4 22% світового об'єму виробництва пов'язані з цифровими технологіями — ІТ-директор "Метінвест Холдинг" 5 "Дочка" lifecell получила статус финансовой компании
Все новости
Видео
 За какое научное открытие в области химии дали Нобелевскую премию в 2017 году
Как украинцы создают "умную" одежду: интервью с основателем стартапа HeartIn
Все видео
Фото
За какое научное открытие в области химии дали Нобелевскую премию в 2017 году
За какое научное открытие в области химии дали Нобелевскую премию в 2017 году
Как украинцы создают "умную" одежду: интервью с основателем стартапа HeartIn
Как украинцы создают "умную" одежду: интервью с основателем стартапа HeartIn
Все фото
Популярные теги
3G нобелевская премия нова пошта мобильная связь lifecell интернет киевский метрополитен почта сша активы кибербезопасность медицина 3g 4g дроны трафик леонид черновецкий ржд онлайн заказ кндр сделка укртелеком 21560766 связь
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.