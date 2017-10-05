Инвесткомпания Черновецкого увеличил свою долю в украинском подразделении Zakaz.ua

Инвестиционная компания Chernovetskyi Investment Group (CIG), принадлежащая семье Леонида Черновецких, продала американскую компанию GVMashines — материнской компании Zakaz.ua, работающий под брендом CartFresh в США, и увеличил свою долю в украинском подразделении компании. Об этом говорится в сообщении фонда.

Коммерческие подробности сделки и нового владельца CartFresh в компании не разглашают.

Как отмечают в CIG, увеличивая долю в украинском подразделении, в компании делают ставку на рынок Украины и стран Восточной Европы. В частности, сделка позволит направить ресурсы на улучшение операционных процессов и сервисов Zakaz.

Сегодня Zakaz является официальным партнером сетей супермаркетов Auchan, Novus, Меtrо, Fozzy.



Напомним, ранее CIG инвестировала в быстрорастущий сервис доставки еды в Индии InnerChef. Сделка является продолжением глобальной стратегии CIG по развитию в сфере food tech. Сегодня в портфеле CIG крупнейший украинский сервис доставки еды Eda.ua, который недавно завершил объединение с лидером в сфере доставки еды в странах Балтии Foodout. В результате сделки была создана одна из крупнейших компаний по доставке еды на рынке Восточной Европы Foodout Group.

Chernovetskyi Investment Group (CIG) — одна из крупнейших инвестиционных компаний на рынке СНГ, была основана в 2013 году, инвестиционный потенциал более $750 млн. В портфель компании входят такие украинские ИТ-компании, как: Eda.ua, Doc.ua и Zakaz.ua (GVMachines). Последняя стала участником программы всемирно известного акселератора Techstars в Бостоне. В 2015 году CIG инвестировала $1 млн в платформу для детей KIDO"Z (Израиль) и $1 млн в международный сервис по продаже автобусных билетов Busfor.