Фонд Черновецкого увеличил свою долю в украинском подразделении Zakaz.ua

05 октября 2017, 13:05
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Фонд продал свой американский актив, работающий на рынке доставки еды под брендом CartFresh, и намерен сконцентрироваться на рынке Украины и стран Восточной Европы

Фонд Черновецкого увеличил свою долю в украинском подразделении Zakaz.ua | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Chernovetskyi Investment Group (CIG) продал американский актив GVMashines — материнской компании Zakaz.ua, работающий под брендом CartFresh в США, и увеличил свою долю в украинском подразделении компании. Об этом говорится в сообщении фонда.

Коммерческие подробности сделки и нового владельца CartFresh в компании не разглашают.

Как отмечают в CIG, увеличивая долю в украинском подразделении, в компании делают ставку на рынок Украины и стран Восточной Европы. В частности, сделка позволит направить ресурсы на улучшение операционных процессов и сервисов Zakaz.

По материалам: "Дело"
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Теги: леонид черновецкий , онлайн заказ , сделка

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Фонд Черновецкого увеличил свою долю в украинском подразделении Zakaz.ua | IT и Телеком | Дело
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