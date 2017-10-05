Фонд Черновецкого увеличил свою долю в украинском подразделении Zakaz.ua

Chernovetskyi Investment Group (CIG) продал американский актив GVMashines — материнской компании Zakaz.ua, работающий под брендом CartFresh в США, и увеличил свою долю в украинском подразделении компании. Об этом говорится в сообщении фонда.

Коммерческие подробности сделки и нового владельца CartFresh в компании не разглашают.

Как отмечают в CIG, увеличивая долю в украинском подразделении, в компании делают ставку на рынок Украины и стран Восточной Европы. В частности, сделка позволит направить ресурсы на улучшение операционных процессов и сервисов Zakaz.

