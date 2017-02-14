Голландцы открыли продажу летающих автомобилей по цене $400-600 тыс.

Голландская компания PAL-V запустила в продажу "первый в мире серийный летающий автомобиль". Желающие могут уже сейчас забронировать место в очереди на первые машины PAL-V Liberty, которые, как ожидается, выпустят к концу 2018 года, пишет "Медуза".

Как устроен "летающий автомобиль"?

Это трансформер, который на земле ведет себя, как обычный автомобиль, но легко выдвигает лопасти или крылья, чтобы взлететь.

PAL-V Liberty внешне похож на трехколесную малолитражку, но сзади у него сложенные лопасти несущего винта и пропеллер. В "воздушном режиме" он похож на вертолет, но на самом деле это автожир, который взлетает и садится, как обычный самолет.

Фото: PAL-V

Для разбега летающему автомобилю нужно не менее 180 метров ровной поверхности, поэтому взлет и посадка возможны только на специально подготовленных полосах. Ни о каком взлете с приусадебного участка (если только это не очень большой и ровный участок) или с обочины шоссе речи пока не идет.

PAL-V Flying Car — the flying experience

Сколько стоит?

Самая "дешевая" комплектация PAL-V Liberty Sport стоит $400 тыс., но будет доступна только после того, как все 90 премиальных экземпляров (Pioneer Edition) распродадут по 600 тыс. за штуку.

Другие виды летающих машин

Первое направление — небольшой самолет со складными крыльями, адаптированный для перемещения по дорогам. Например, Terrafugia Transition или AeroMobil, третью версию которого представили в 2016 году. Основной их недостаток тот же, что у PAL-V Liberty: для взлета и посадки нужна подготовленная полоса.

AeroMobil 3.0 — official video

Другой тип летающих машин избавляет от этих неудобств за счет "вертолетного" варианта взлета и посадки по принципу конвертоплана. Подобный прототип под названием TF-X также разрабатывает Terrafugia, но пока нет даже примерных сроков его демонстрации. Другим возможным разработчиком такой системы может стать Uber — туда перешел инженер из NASA, который 30 лет работал над вертикальным взлетом и посадкой.

Насколько безопасен летающий автомобиль?

Опыт использования штучных летающих машин есть только у их производителей, и статистики по безопасности не существует.

Создатели таких автомобилей уже предложили ряд изобретений, которые должны будут защитить пассажира в случае аварии.

Например, PAL-V Liberty решили скрестить автомобиль с автожиром не просто так, а из-за уникальных свойств этого летательного аппарата. Даже если у него банально закончится топливо, машина сможет сесть на ровную поверхность, потому что несущий винт вращается сам по себе и никак не зависит от работы двигателя.

Для машин-самолетов придумали парашютную спасательную систему. Причем испытателю AeroMobil уже довелось опробовать ее в действии. Во время происшествия в 2015 году парашют смог не только спасти жизнь пилоту, но и опустил машину на землю с минимальными повреждениями.

Как управлять?

Для управления летающей машиной нужно получать специальные права. Ведь как только автомобиль поднимается в воздух, он перестает быть автомобилем и становится летательным аппаратом. А значит управлять им имеет право только пилот.

Автожир — один из самых простых в управлении типов летательных аппаратов. Для него надо получить свидетельство пилота-любителя.

И ухаживать за летающей машиной надо гораздо тщательнее, чем за обычным автомобилем. Например, PAL-V должен проходить техосмотр примерно каждые 100 часов налета.

В чем преимущества летающей машины?

В странах, таких как США, где имеется 15 тыс. взлетных полос, такая машина может вполне стать самостоятельным видом транспорта.

Летающая машина может облететь пробку, объехать грозовой фронт, на ней, например, легко "съездить" на остров.

Чтобы не было пробок в воздухе, если все начнут покупать летающие машины, дорожное движение там придется регулировать.

При этом надо учитывать, что в воздухе гораздо больше места, чем на дорогах: летательные аппараты могут двигаться не только вправо-влево, но и вверх-вниз. Кроме того, уже сейчас NASA занимается разработкой системы управления движением беспилотников без участия людей. Это связано с тем, что легких летательных аппаратов становится все больше и их положение в воздухе необходимо контролировать для предотвращения происшествий. Система, как предполагается, будет выделять воздушные магистрали и бесполетные зоны.

Станут ли летающие машины доступным видом транспорта?

О создании серийной модели сообщают не впервые. Упомянутый дорожный самолет Terrafugia Transition обещали доставить первым покупателям еще с 2011 года, но точной даты нет до сих пор.

Другой стартап — AeroMobil обещал начать принимать заказы на свою машину со складными крыльями в 2017 году, а на запуск серийного производства отводит еще два-три года.

Словом, если летающие машины и станут массовым явлением, то вряд ли это произойдет в ближайшее время. Пока они слишком дорогие.