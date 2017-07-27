Google отключит одну из своих самых популярных функций

27 июля 2017, 09:46
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Google решил покончить с функцией "живого поиска"

Google отключит одну из своих самых популярных функций | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Разработчики поисковика решили отказаться от функции Google Instant, которая угадывала запросы по первым буквам.

Это сделано потому, что пользователи в последние годы чаще используют Google с мобильных устройств, пишет Engadget.

Функция Google Instant была запущена в 2010 году под руководством Мариссы Майер. Майер тогда называла это изменение "фундаментальным сдвигом в поисковиках". Google решил покончить с этой функцией после того, как более 50% всех поисковых запросов Google стали исходить от мобильных устройств.

"Мы запустили Google Instant еще в 2010 году с целью предоставить пользователям информацию, необходимую им как можно быстрее. С тех пор многие из наших запросов происходят на мобильном телефоне, с очень различными вариантами взаимодействия и с ограничениями экрана. Имея это в виду, мы решили удалить Google Instant, поэтому мы можем сосредоточиться на способах, чтобы сделать поиск быстрее на всех устройствах", — заявил представитель Google.

После отмены такой функции результаты поиска будут загружаться только после нажатия пользователем соответствующей кнопки, то есть пользователю по мере ввода поискового запроса не будут показываться результаты поиска.

По материалам: Новое Время
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Теги: google

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Google отключит одну из своих самых популярных функций | IT и Телеком | Дело
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