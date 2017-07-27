Google отключит одну из своих самых популярных функций

Разработчики поисковика решили отказаться от функции Google Instant, которая угадывала запросы по первым буквам.

Это сделано потому, что пользователи в последние годы чаще используют Google с мобильных устройств, пишет Engadget.

Функция Google Instant была запущена в 2010 году под руководством Мариссы Майер. Майер тогда называла это изменение "фундаментальным сдвигом в поисковиках". Google решил покончить с этой функцией после того, как более 50% всех поисковых запросов Google стали исходить от мобильных устройств.

"Мы запустили Google Instant еще в 2010 году с целью предоставить пользователям информацию, необходимую им как можно быстрее. С тех пор многие из наших запросов происходят на мобильном телефоне, с очень различными вариантами взаимодействия и с ограничениями экрана. Имея это в виду, мы решили удалить Google Instant, поэтому мы можем сосредоточиться на способах, чтобы сделать поиск быстрее на всех устройствах", — заявил представитель Google.

После отмены такой функции результаты поиска будут загружаться только после нажатия пользователем соответствующей кнопки, то есть пользователю по мере ввода поискового запроса не будут показываться результаты поиска.