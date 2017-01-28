Google призвал сотрудников срочно вернуться в США из-за указа Трампа

28 января 2017, 16:22
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Трамп готовится ограничить въезд иммигрантов в США

Google призвал сотрудников срочно вернуться в США из-за указа Трампа | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за указа президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции.

В компании опасаются, что сотрудники могут не успеть вернуться до того, как вступит в силу указ, ограничивающий въезд иммигрантов в США.

В компании полагают, что от этой директивы могут пострадать более 100 сотрудников компании.

Официально Google не комментирует сообщение о необходимости скорейшего возвращения сотрудников. Однако копия сообщения также оказалась в распоряжении агентства Bloomberg.

"Больно смотреть, как из-за этого указа президента наши коллеги несут личные потери", — говорится в сообщении генерального директора компании Сундара Пичаи.

В пресс-службе компании агентству сообщили, что обеспокоены этим указом Трампа и любыми другими предложениями, которые накладывают ограничения на сотрудников компании и их семьи.

В компании опасаются, что новый указ также может создать барьеры для привлечения талантливых специалистов из других стран в США.

Многие технологические компании лоббировали смягчение ограничений на приезд иммигрантов в страну.

В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг.

По материалам: BBC
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Теги: google , сша , дональд трамп , эмиграция

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Google призвал сотрудников срочно вернуться в США из-за указа Трампа | IT и Телеком | Дело
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