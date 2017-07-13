HP вновь стала крупнейшим поставщиком ПК в мире, обойдя Lenovo — Gartner

13 июля 2017, 09:57
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В целом поставки ПК в мире в апреле-июне упали на 4,3%, до 61,1 млн штук. Показатель стал минимальным с 2007 года

HP вновь стала крупнейшим поставщиком ПК в мире, обойдя Lenovo — Gartner | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) во втором квартале 2017 года сократились по итогам 11-го квартала подряд, однако HP Inc. удалось повысить продажи и вернуть себе статус лидера рынка, опередив конкурирующую Lenovo, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner.

В целом поставки ПК в мире в апреле-июне упали на 4,3%, до 61,1 млн штук. Показатель стал минимальным с 2007 года.

"Повышение цен на компьютеры, вызванное нехваткой таких деталей, как чипы динамической памяти (DRAM), твердотельные накопители (SSD) и ЖК-мониторы, негативно сказалась на спросе во втором квартале 2017 года, — отмечает главный аналитик Gartner Микако Китагава. — При этом разные производители по-разному отреагировали на повышение цен на детали. Кто-то предпочел не поднимать отпускные цены на свою продукцию, а кто-то перенес повышенную стоимость на конечных потребителей".

Снижение поставок ПК в прошедшем квартале зафиксировано практически во всех регионах мира. В США продажи сократились на 5,7%, до 14 млн штук, в регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку, показатель снизился на 3,5%, до 17 млн штук. В Азиатско-Тихоокеанском регионе поставки сократились на 5,1%, до 21,5 млн штук.

Американская HP вернула себе лидерство на мировом рынке, продемонстрировав рост продаж по итогам пятого квартала подряд. Также на протяжении последних пяти кварталов растут продажи компьютеров Dell.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: компьютеры , lenovo , dell

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HP вновь стала крупнейшим поставщиком ПК в мире, обойдя Lenovo — Gartner | IT и Телеком | Дело
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