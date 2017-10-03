Интернет-трафик из КНДР начал идти через Россию

С начала октября российская компания "Транстелеком" (ТТК), являющаяся дочерней структурой РЖД, предоставляет доступ в интернет Северной Корее. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает исследовательская компания Dyn Research.

Аналитики установили, что ранее весь интернет-трафик из КНДР шел через китайского провайдера China Unicom, с которым Пхеньян сотрудничает еще с 2010 года. Но с 1 октября более половины северокорейских интернет-соединений устанавливаются через сети ТТК.