Как искусственный интеллект изменит медицину через 5 лет

Согласно отчету венчурного инвестора Мэри Микер, сфера здравоохранения находиться на стыке digital технологий и их влияние растет с 2013 года — за это время объем данных увеличился на 48%. С каждым годом все больше источников информации становятся доступнее, а это влияет на традиционную медицинскую практику. Учитывая все это, чтобы произвести революцию в сфере здравоохранения, понадобятся средства обработки данных на основе искусственного интеллекта. Но как их применять на практике?

Решения АI хорошо подходят для устранения хронической неэффективности на рынках здравоохранения, что может повлечь снижение затрат и нагрузку на врачей. Эти технологии могут быть использованы для сбора данных, которые описывают историю болезней и текущее состояние пациента, а также прогнозирование состояния, рекомендации и поддержку лечащего врача в режиме реального времени. Только AI под силу выполнить такой объемы работы.

Инженер и инвестор Винод Хосла упомянул тот факт, что 80% всех процессов, которые выполняют сейчас врачи, в скором времени будут переведены в цифровой формат. Он считает, что это позволит медикам сосредоточиться на действительно важных элементах взаимодействия с пациентами. То есть, все ручные процессы сбора и генерации данных, которые сейчас вносятся "от руки" гораздо лучше и быстрее выполнила бы АI-технология.

Согласно данным отчета Juniper Research, использование чат-ботов сократит затраты на человеческий ресурс, а обработка данных пациента будет длиться всего 4 минуты на запрос. Технологии бросают вызов человеку и медицинская отрасль должна обратить на это внимание — бумажные обязанности необходимо делегировать искусственному интеллекту.

Вот несколько примеров того, как AI может изменить сферу здравоохранения в ближайшие 5 лет:

Врачи будут "сотрудничать" с виртуальными помощниками

Благодаря использованию специальных программных ассистентов для сектора здравоохранения, AI-помощники будут следить за состоянием пациента, оказывать постоянную поддержку, помогать врачу в диагностике заболеваний и подбирать способы лечения. Некоторые компании уже пытаются разрабатывать искусственный интеллект для врачей, задействуя Apple Siri. К примеру, IBM экспериментирует в этой области со своим суперкомпьютером Watson, а британский стартап Ada разрабатывает "виртуальную медсестру". И это еще только начало.

AI-помощники будут собирать, анализировать и передавать врачам огромное количество данных о каждом пациенте. Это будет информация самого разного рода: история болезни, эпидемиологическая статистика, снимки, видео, комментарии и рекомендации терапевта. С помощью всех этих данных врачи смогут повысить уровень лечения. Работа с виртуальными помощниками станет обязательной для успешной врачебной практики.

Лечение хронических заболеваний улучшится в 5-10 раз

Огромное количество процессов можно автоматизировать с помощью AI. Как показывает отчет "Исследования и рынки": "базовый AI может использоваться в медицине для исследований, диагностики, планирования терапии, поиска решений, выдачи рекомендаций и интерпретации снимков УЗИ, флюорографии и т.д.". Специализированный AI-помощник врача сможет поддержать диалог, обменяться сообщениями, ответить на базовые вопросы пациентов, предложить варианты лечения и многое другое. Все данные будут аккумулироваться в цифровом хранилище, что поможет врачам быстрее и качественнее лечить пациентов с хроническими заболеваниями.

AI-помощники будут помогать не только в лечении, но и в поддержании здорового образа жизни

Виртуальные помощники будут помогать не только больным, но и здоровым людям. Благодаря анализу данных медицинских заключений и истории болезни, AI-ассистент сможет постоянно следить за соблюдением диеты, тренировками, приемами медикаментов, а также за эмоциональным и психологическим состоянием человека.

Эта автоматизированная функция поможет предотвратить возникновение болезни, с помощью генерирования персонализированных данных человека в режиме реального времени.

Новые технологии, включая компьютерное зрение, машинное обучение, распознавание и понимание естественного языка, предоставят возможности пациентам легко "показывать" или "рассказывать" AI-ассистенту о том, что они делают для поддержания здоровья. С помощью датчиков распознавания движения цифровые помощники будут собирать ценную персональную информацию. Таким образом, у пациента появится постоянный "друг", который в роли цифрового ассистента будет советовать, и следить за поддерживанием здорового образа жизни.

Диагностическое оборудование будет не только в больницах

Время, когда специальные медицинские устройства были доступны лишь в больницах, останется в прошлом. Медгаджеты для домашнего использования обеспечат точный и своевременный мониторинг, а также помогут повысить общий уровень здоровья людей. Уже сейчас появляется новое поколение домашних медицинских приборов, оснащенных продвинутыми сенсорами, биометрическими переменными и механизмом визуализации.

Например, коврик AliveCor, который подключается к смартфону, делает ЭКГ. С его помощью можно в любое время узнать состояние сердечного ритма или фибрилляцию сердца. Еще один прибор — тестовый Scanadu — использует AI для измерения уровня химических элементов в моче, по которым можно выявить некоторые болезни. А в ближайшей перспективе появятся сотни других новых примеров.

Новые инструменты диагностики и лечения станут доступнее

Сегодняшние модели смартфонов имеют камеры с высоким разрешением, акселерометры, гироскопы, сенсорный идентификатор, микрофоны, чувствительные динамики… Список можно продолжать долго. Все эти "примочки" могут пригодиться для медицинских целей.

К примеру, легкое дрожание рук при удержании телефона может послужить сигналом первоначальной стадии болезни Паркинсона. Поведение в социальных сетях, посещение страниц о депрессии, настроение речи могут указывать на стресс. И это всего несколько примеров того, как с помощью смартфона можно определить некоторые заболевания или депрессивные состояния.

Роботы помогут пациентам в повседневной жизни

Робототехнику сегодня в основном задействуют на больших производствах или предприятиях, но вскоре они будут "жить" с людьми под одной крышей. Роботы-ассистенты будут напоминать пациентам о приеме медикаментов, помогать людям с инвалидностью при гигиенических или бытовых нуждах. Некоторых роботов обучат эмоционально поддерживать человека. К примеру, в Японии уже есть роботы-питомцы, которые помогают справляться с одиночеством.

Многие скептически относятся к ажиотажу вокруг искусственного интеллекта, прогнозируя лишь неудачи и сбои работы. Но это лишь предположения. Сейчас мы только в начале пути революционных разработок AI. Многие из нас уже используют его аналоги, такие как персонифицированные Siri, Cortana, Alexa, Google Assistant или любой из сотен чат-ботов.

Сейчас активно развивается глубинное обучение, компьютерное зрение, механизм обработки естественного языка. В кармане каждого уже есть компьютер, который помещается в ладонь. Кроме того, активно развиваются облачные вычисления. Если умножить их возможности на тысячу, можно говорить о том, что развитие AI переживает сегодня стремительный взлет. К тому же разработки не стоят на месте, через несколько лет цифровые помощники смогут полноценно разговаривать с людьми, учиться на примере пользователя, понимать контекст и активно помогать окружающим.

Медицинской сфере стоит запустить процесс диджитализации и внедрять AI. Возможности искусственного интеллекта помогут не только пациентам и медикам, но и самим медучреждениям. Благодаря AI можно сэкономить огромные суммы средств, которые сегодня используются на организационные нужды, а не на помощь пациентам.