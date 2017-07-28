Как навести порядок в электронной почте

  28 июля 2017, 19:00
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Электронная почта по-прежнему остается незаменимым инструментом деловой жизни. Однако письма имеют свойства накапливаться, и ящик превращается в "свалку" информации, задач и вопросов, которые мы не успеваем обработать. К счастью, есть простой способ исправить ситуацию и больше никогда не переживать о переполненном е-mail ящике

Как навести порядок в электронной почте | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Если вы приняли решение навести порядок в электронной почте, начните с очистки сообщений — удаляйте, архивируйте, распределяйте по папкам. Даже если это займет целый день, "ноль непрочитанных" того стоит.

На втором этапе попробуйте начать с правила двух минут: любое электронное письмо, которое может быть обработано в течение двух минут, должно быть немедленно обработано. Любое другое электронное письмо должно быть помещено в папку с пометкой "Необходимо сделать", которую вы просматриваете тогда, когда у вас есть больше времени.

NetCredit создал инфографику с отличным планом действий по наведению порядка и приоритезации электронной почты.

По материалам: "Дело"
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Теги: электронная почта , почта , бизнес , менеджмент

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Как навести порядок в электронной почте | IT и Телеком | Дело
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