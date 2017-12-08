Как НКРСИ планирует осуществлять проверки операторов связи

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), на своем заседании во вторник утвердила критерии, по которым будет определяться периодичность проведения плановых проверок операторов связи

Регулятор утвердил проект постановления Кабмина, который, по сути, является подзаконным актом в исполнении закона "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности". Предполагается, что определять периодичность проверок будут по четырем критериям:

Количество видов деятельности в сфере телекоммуникаций

Количество регионов, где оператор осуществляет деятельность в профильной сфере

Количество регионов, в которых субъект имеет право предоставлять телекомуслуги с использованием радиочастотного ресурса

Наличие нарушений законодательства в сфере телекоммуникаций за период после последней плановой проверки.

В соответствии с этими критериями компаниям, работающим на рынке, будут присваиваться три степени риска — высокая, средняя и незначительная.

К компаниям с высокой степенью риска комиссия будет относить субъектов, осуществляющих 11 и более видов деятельности в сфере телекоммуникаций и с использованием РЧР в более 50% регионах Украины.

К субъектам со средней степенью риска будут причисляться компании, осуществляющие от 4 до 10 видов телекоммуникационной деятельности.

И, наконец, все остальные компании, не подпадающие под вышеуказанные критерии, будут относиться к субъектам с незначительной степенью риска. При этом наличие нарушений законодательства у оператора, неисполнение предписаний регулятора, непредоставление документов обязательной отчетности может стать причиной, по которой оператор будет отнесен к большой степени риска.

Комиссия предлагает плановые проверки операторов связи осуществлять по следующему графику: компании с высокой и средней степенью риска проверять не чаще одного раза в три года, с незначительной — одного раза в пять лет. Однако "прилежные" компании ожидает и поощрительный коэффициент. Так, в случае если по результатам двух плановых проверок не было выявлено фактов нарушения законов, следующая плановая проверка будет проводиться не ранее, чем в установленный срок, увеличенный в 1,5 раза.

Для чего это нужно и на кого будет распространяться?

Как отмечают в НКРСИ, отсутствие утвержденных критериев сделает невозможным выполнение закона о госнадзоре. Что в свою очередь не будет способствовать развитию конкуренции на рынке.

В то же время, если постановление будет принято, это уменьшит нагрузку на компании, работающие на рынке, путем снижения количества проверок и большей прогнозируемости госнадзора.

По оценкам регулятора, действие данного подзаконного акта коснется более 8,5 тыс. компаний работающих в отрасли, подавляющее большинство из которых относятся к субъектам малого и микробизнеса.

Разработанный комиссией документ пока только проект. НКРСИ планирует принимать предложения и замечания по нему от операторов связи до 15 января.