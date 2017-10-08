Что удобно, а что нет в новых наушниках Google со встроенным переводчиком

Корпорация Google показала линейку новых устройств — от телефонов Pixel 2 и Pixel 2 XL до новых версий "умных колонок" Google Home и ноутбука Pixelbook.

Одним из самых интересных продуктов на презентации стали беспроводные наушники Google Pixel Buds, которые, в частности, умеют выступать в роли переводчика. Одними из первых протестировали новинку журналисты. Как они оценили новые наушники, рассказала "Медуза" со ссылкой на The Verge, Techchrunch

Вместе с отказом от 3,5-миллиметрового порта Apple в прошлом году представила беспроводные наушники AirPods, которые легко подключаются к айфону, заряжаются от коробочки, в которой их нужно носить, и позволяют вызывать Siri. Через год точно так же решила поступить Google: беспроводные Pixel Buds стоят $159 (как AirPods), тоже заряжаются от коробочки и тоже позволяют вызывать "умного помощника" в телефоне.

Правда, в отличие от AirPods, наушники от Google не совсем беспроводные: они подключаются к телефону по Bluetooth, но связаны между собой тряпичным шнурком — его авторы обзоров сравнивают со шнурком от худи. Благодаря этому шнуру наушники можно носить на шее, вставляя в уши, когда это нужно (с AirPods такого не выйдет: их нужно каждый раз убирать в коробочку). Правда, укладывать в заряжающий кейс Pixel Buds не так легко, как наушники от Apple: пользователю придется наматывать шнурок на специальный выступ, а затем вкладывать его конец между наушников.

Pixel Buds не вставляются внутрь ушного канала, а располагаются у его входа. Петля от шнурка упирается в один из завитков ушной раковины.

Все управление вынесено на правый наушник: пользователь может поставить воспроизведение музыки на паузу легким прикосновением; чтобы увеличить громкость, нужно провести пальцем вперед, а чтобы уменьшить — назад (в Google объясняют, что если водить пальцем вверх-вниз, наушник может выпасть). Долгое нажатие на наушник запускает виртуального помощника, причем он начинает слушать пользователя сразу — не нужно ждать сигнала о готовности.

Но самое существенное отличие Pixel Buds от AirPods — возможность использовать переводчик для разговора с иностранцами.

Пользователь прикасается к правому наушнику и говорит "помоги мне говорить по-французски" (или на другом языке — Pixel Buds поддерживают 40 языков). После этого на телефоне запускается приложение Google Translate — судя по видео, снятым журналистами, это происходит с задержкой в несколько секунд.

Дальше пользователь должен протянуть собеседнику свой телефон, прижать палец к своим наушникам и произнести фразу. Телефон переведет ее и проговорит вслух. Собеседник может нажать кнопку на экране телефона и сказать ответ — пользователь услышит в наушниках перевод.

Чтобы каждый раз не указывать, на какой язык нужно перевести фразу, можно сказать наушникам "будь моим переводчиком" — тогда они будут использовать последнюю пару языков (это может быть полезно, например, во время отпуска, когда пользователь долго путешествует по одной стране).

"Я немного сомневаюсь, что это сколько-нибудь удобнее, чем просто передавать свой телефон туда-сюда и делая все с ним, — пишет автор короткого обзора Pixel Buds на The Verge Дитер Бон. — Но во время демонстрации функция работала очень хорошо: довольно натуральный голос в моем ухе перевел то, что сказал другой человек. Это работает не совсем в реальном времени, но очень быстро".

Функция, о которой пишет Бон, позволяет вести диалог, держа телефон перед собой — приложение Google Translate для Android и iOS будет по очереди переводить речь с одного языка на другой и наоборот. Для того, чтобы заработала функция перевода в наушниках Pixel Buds, придется купить также телефон Pixel 2, — с другими моделями (и тем более с айфоном) так сделать не получится.

Google обещает, что от одного заряда наушники будут работать до пяти часов; в коробочке их можно будет полностью зарядить четыре раза.

Наушники будут продаваться в трех цветах — голубом, черном и белом. Google уже открыла предзаказ, но в продаже они появятся только в ноябре.

В октябре 2016 года Google вставила в рекламу своего телефона Pixel подколку в адрес Apple: в числе преимуществ устройства называлось наличие порта для наушников, который убрали из iPhone 7. Спустя ровно год Google уже сама убрала этот же порт из Pixel 2, предложив пользователям подключаться к порту USB-C через переходник (или использовать наушники с адаптером USB-C).