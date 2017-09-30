Как производят смартфоны и тестируют их на "выживаемость". Опыт Huawei

В прошлом году, согласно данным аналитической компании Gartner, в мире было продано 1,5 млрд смартфонов. Приблизительно такой уровень продаж мобильных устройств держится в течение последних пяти лет. Лидерство удерживает южнокорейский производитель Samsung, чья доля на рынке в прошлом составила 20,5%. Вторую позицию занимает американский Apple с долей 14,4%. Тройку лидеров замыкает китайская компания Huawei, чья доля составила 8,9%.

Если доли лидеров — Samsung и Apple — в прошлом году немного сокращались, то продажи Huawei, еще одного "китайца" Oppo и других более мелких производителей росли. Такая же тенденция наблюдается и в 2017-м. Во втором квартале 2017-го Huawei и вовсе удалось сместить Apple со второй позиции, свидетельствуют данные исследовательской компании Canalys, но речь идет пока о рынке Центрально-Восточной Европы. Компании здесь фактически идут нога в ногу: китайский производитель продал на 50 тыс. устройств больше.

Смартфоны — не единственный бизнес Huawei. У компании есть три направления — оборудование для телеком-операторов (Carrier Business Group), потребительские продукты (Consumer Business Group), а также оборудование для другого бизнеса помимо операторов (Enterprise Business Group). Больше всего доходов Huawei приносят телекомщики ($41,8 млрд или 55,6% от общего заработка по итогам 2016-го). Впрочем доходы от продажи смартфонов, планшетов, ноутбуков, "умных" часов, а также от решений для бизнеса в прошлом году росли высокими темпами — около 40% к предыдущему году — и составили $25,9 млрд и $5,9 млрд соответственно.

В Украине компания присутствует с 1998-го. Работает здесь с операторами Киевстар, МТС (бренд Vodafone) и Lifecell. Но смартфоны официально начали появляться лишь в 2012-м. В текущем году китайский производитель решил более пристально посмотреть в сторону Украины.

И внимание небеспричинно: компании сейчас интересны рынки развивающих стран, где не так давно появился 3G-интернет, а 4G — это будущее. Украина как раз такая страна.

По словам вице-президента Consumer Business Group Huawei Джима Ксю, в 2017-м компания планирует поставить в Украину в три раза больше смартфонов, чем в прошлом.

Все благодаря запуску 3G, который подстегнул пользователей переходить на смартфоны.

Новый флагманский смартфон Huawei P10, который был презентован в феврале 2017-го, с осени будет официально продаваться в Украине. Потому компания пригласила журналистов в Китай, посмотреть, как этот гаджет тестируется и собирается.

Создание гаджета за 15 месяцев и $100 млн

Сегодня в Huawei по всему миру работает более 180 тыс. сотрудников, из них 80 тыс. — в 15 центрах исследований и разработок (R&D). Исследовательские центры и лаборатории, которые занимаются разными направлениями, у компании есть по всему миру: к примеру, в Лондоне работает центр дизайна устройств, в Париже — "эстетический" центр, в Сан-Франциско — центр дизайна интерфейсов, а в Мюнхене — развивающий 5G.

Но вот производство компании находится в Китае. Джим Ксю поясняет, что он остается оптимальным местом для размещения фабрик как с точки зрения эффективности, так и с точки зрения удобства контроля качества и логистики, даже несмотря на то, что стоимость производства и зарплаты в последние годы выросли.

"iPhone также производится здесь (китайский город Шэньчжэнь — Ред.). Они собираются неподалеку, на заводах Foxconn. Тут все рядом: комплектующие производятся в этой местности, их не нужно свозить со всего мира", — рассказывает вице-президент Consumer Business Group Huawei.

На разработку каждой новой модели флагманского смартфона компания тратит около $100 млн и по крайней мере 15 месяцев.

Из них создание концепции устройства занимает 4-5 месяцев, а стадия R&D — не меньше 10 месяцев.

Производственные линии Huawei во многом автоматизированы. Новый смартфон P10, на процесс "рождения" которого удалось посмотреть, на конвейере длиной 120 метров собирают 22 человека и около 40 роботов. Сотрудники работают в две смены. Первая смена начинается в 8:30, а заканчивается в 18:00. Каждые два часа запланирован обязательный перерыв на 10 минут, а на обед отведено 1,5 часа.

Полностью роботизировать производство Huawei пока не решился. Все потому, что некоторые процессы автоматизировать слишком дорого. Люди универсальнее и гибче роботов, они смогут быстрее и сравнительно дешевле перестроится на новую технику сборки, пояснила во время экскурсии представительница производства.

Роботы монтируют материнские платы, "приклеивая" на них микроэлементы. Сотрудники уже занимаются "начинкой" корпуса смартфона готовыми деталями — вкладывают платы, камеры, батареи. При этом сотрудники не имеют возможности меняться позициями и выполнять время от времени другие функции: это снижает их продуктивность, говорят на производстве. Практически после каждого этапа происходит контроль качества.

За смену здесь собирают минимум 1 200 устройств, а за сутки один конвейер производит соответственно 2 400. Но этот KPI часто перевыполняется. Во время нашего визита план на смену составлял 1 365 смартфонов, но по состоянию на 10:30 утра вместо запланированных 275 устройств уже было готово 360, то есть переработка равнялась 30%.

От момента поступления материнской платы на ленту до упаковки готового смартфона проходит 34 часа. При этом непосредственная сборка одного устройства занимает 2 часа, еще 8 часов уходит на тестирование, остальные 24 часа — на высыхание клея, который крепит детали гаджета.

Сотни тысяч тестовых падений

Ежегодно Huawei около 10% своего дохода тратит на исследования и разработки, рассказала PR-директор направления потребительских продуктов Ада Ксю. В прошлом году на эти цели направили $11 млрд, а за последние 10 лет — около $45 млрд.

Перед тем, как выпустить новый гаджет в продажу, компания всячески тестирует его "на выживаемость", устанавливая насколько он пригоден к реальной жизни. Кроме производства удалось также посетить исследовательский центр Huawei в Шанхае и увидеть собственными глазами все эти тесты.

"Физическую устойчивость" смартфонов проверяют с помощью 15-20 разных устройств.

Специальный квадратный барабан из толстого стекла высотой 50-60 см прокручивают 400-500 раз, тестируя падения гаджета на разные стороны. Также есть приспособления, которые имитируют падение смартфона с разной высоты, — 15-20 см или 50-70 см. Есть симуляторы, которые проверяют сенсор гаджета и кнопки, нажимая на них по несколько сотен тысяч раз. И даже роботы, которые по 20 тыс. раз вставляют в смартфон зарядное устройство и наушники, сначала ровно, а потом под разными углами.

Но самое изощренное тестирующее устройство работает следующим образом: клешня, которая крепко держит смартфон, размахнувшись с расстояния около 50-60 см бросает его на гранитную плитку, сначала тыльной стороной, а потом "лицом" вниз. Гаджет, который при журналистах подвергли такой процедуре, не пострадал — стекло осталось целым, а сенсор и программы работали исправно.

Как рассказали в лаборатории, после первого цикла таких тестов новую модель гаджета отправляют на доработку. После нее приблизительно через 2-3 месяца состоится вторая итерация.

Кроме "выносливости" смартфонов в лаборатории проверяют качество звука при звонке и при воспроизведении музыки, силу радиосигнала, а также соответствие нормам силы электромагнитного излучения.

По словам сотрудников R&D центра, часто проходит 2-3 года от начала разработки концепции до того, как новый гаджет попадет на рынок.