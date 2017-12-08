Приказ Минздрава о повышении норм электромагнитного излучения приостановлен через суд

08 декабря 2017, 11:55
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Операторы мобильной связи опять должны снова уменьшить мощность базовых станций

Приказ Минздрава о повышении норм электромагнитного излучения приостановлен через суд | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Киевский апелляционный административный суд удовлетворил жалобу общественной организации "Институт общественного здоровья" и приостановил до решения дела в суде действие приказа Министерства здравоохранения Украины, которым увеличивались нормы допустимого электромагнитного излучения с 2,5 мкВт/кв. см до 10 мкВт/кв. см и отменялись санитарные паспорта на базовые станции.

В пресс-службе оператора мобильной связи компании "Киевстар" сообщили, что 7 декабря Киевский апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу общественной организации "Институт общественного здоровья" на постановление Окружного административного суда Киева от 1 ноября 2017 года об отказе принятия мер обеспечения иска и приостановил до решения дела в суде действие приказа Минздрава от 13 марта 2017 года № 266 "Об утверждении изменений в государственные санитарные нормы и правила защиты населения от влияния электромагнитных излучений".

"Мы вновь должны снизить мощность базовых станций, а еще — получать коррупционные документы, не имеющие какой-либо ценности ни для граждан, ни для операторов. Причина? Действие приказа МОЗ, которым увеличивались нормы излучения с 2,5 мкВт/кв. см до 10 мкВт/кв. см и отменялись санпаспорта на базовые станции, приостановлено. Его судьбу будет решать суд", — написал на своей странице в Facebook президент "Киевстара" Петр Чернышов.

Как сообщалось, в мае Минздрав Украины подписал приказ о внесении изменений в санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электромагнитных излучений, что позволит мобильным операторам уменьшить инвестиции на построение современных сетей и сократить количество разрешительных документов при внедрении технологии мобильной связи четвертого поколения (4G, LTE).

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: киевстар 21673832 , здравоохранение , административный суд , мобильная связь

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Приказ Минздрава о повышении норм электромагнитного излучения приостановлен через суд | IT и Телеком | Дело
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