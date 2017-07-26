"Киевстар" и Vodafone приказали выключить 3G в Житомире — оно работало незаконно

Включение мобильными операторами "Киевстар" и Vodafone Украина базовых станций 3G в Житомире до получения официальных разрешений является нарушением действующего законодательства, заявили в Украинском государственном центре радиочастот.

УГЦР прислала компаниям "Киевстар" и Vodafone Украина предупреждение о нарушении действующего законодательства и требование выключить 3G в Житомире до получения официальных разрешений.

Сегодня разрешение на внедрение ЗG в Житомире выдано только оператору lifecell.

Напомним, что 25 июля первым о запуске связи "третьего поколения" в Житомире 25 июля заявил "Киевстар", услугами которого пользуется 89% жителей областного центра. В тот же день услуги 3G-интернета стали доступны абонентам Vodafone. Оператор lifecell последним запустил услуги связи "третьего поколения" для своих абонентов в Житомире (утром 26 июля), обвинив при этом конкурентов в нарушении законодательства. Те, по мнению lifecell, запустили 3G-связь, не дождавшись соответствующего разрешения Украинского государственного центра радиочастот.

Напомним, Житомир наравне с Харьковом, Черкассами и Запорожьем, входил в перечень так называемых "конверсионных" городов. Запуск в них сетей в стандарте UMTS (3G) был возможен только после проведения Генштабом Вооруженных сил Украины соответствующей конверсии частот.

Проведение конверсии было предусмотрено условиями конкурса по продаже 3G-лицензий, который состоялся в феврале 2015 года. В частности, операторы обязаны перечислить Министерству обороны за проведение конверсии радиочастот минимум 1,6 млрд грн. Компании оплачивали конверсию в три платежа. Первый из них — до мая 2015 года и составил 50% суммы, 30% стоимости конверсии были оплачены операторами в 2017 году, еще 20% — в 2018 году.

Предпоследним конверсионным городом были Черкассы. Все три оператора запустили связь третьего поколения в середине марта.