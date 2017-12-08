Китай готовится запустить связь 5G в 2019 году

09 декабря 2017, 09:20
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Китай готовиться коммерциализировать технологию следующего поколения мобильной связи

Китай готовится запустить связь 5G в 2019 году | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

В 2019 году Huawei планирует выпустить смартфон с поддержкой стандарта связи 5G благодаря чипу самостоятельной разработки, рассказал гендиректор компании Сюй Чжицзюн на 4-й Международной конференции по вопросам интернета.

От китайских компаний высоких технологий не отстают и операторы связи, желающие участвовать в формировании мировых стандартов связи 5G и продвигать ее коммерческую эксплуатацию.

Главный инженер Пекинского исследовательского института при компании China Telecom Би Ци заявил, что китайские операторы связи, включая его компанию, мощно инвестируют в технологии 5G, проводя испытания в разных крупных городах.

Крупнейший в мире по числу абонентов оператор мобильной связи China Mobile также ведет разработки технологий 5G, и стремясь запустить в коммерческую эксплуатацию сеть стандарта связи 5G в 2020 году, "начнет предлагать предварительные коммерческие услуги по данному стандарту уже в следующем году с размещением более 10 тыс. базовых станций сотовой связи 5G к 2020 году", сообщил вице-президент компании Ша Юэцзя.

Сейчас в Китае стандарты нового формата связи — 5G — находятся в стадии разработки консорциумом 3rd Generation Partnership Project /3GPP/, специализирующимся в сфере мобильной телефонии. В октябре прошлого года в ходе эксплуатационных испытаний технологий стандарта связи нового поколения, в частности кодирования каналов 5G, компании Huawei удалось достичь скорости 27Гб/с, используя полярное кодирование, которое было признано частью мирового стандарта для 5G.

Скачать 6-гигабайтный файл за менее чем 2 секунды с использованием технологии 5G уже не преувеличение, поскольку Китай готовиться коммерциализировать технологию следующего поколения мобильной связи.

В настоящее время в пекинском районе Хуайжоу находится крупнейшая в мире платформа для эксплуатационных испытаний технологий мобильной связи пятого поколения, насчитывающая 30 базовых станций. Китайские компании China Mobile, Huawei, ZTE, а также ряд иностранных предприятий успешно завершили здесь второй этап испытаний технологий 5G.

Глобальный оператор мобильных данных, аналитический центр GSMA Intelligence и Китайская академия информации и телекоммуникации /CAICT/ совместно подготовили доклад, согласно которому, Китай, как ожидается, станет крупнейшим рынком 5G к 2025 году. По прогнозу CAICT, вклад 5G в экономический рост Китая к 2030 году составит $946,8 млрд.

"Китай приступил к третьей фазе технических тестов 5G, и приложит усилия к сетевому планированию, системам, чипам и другим продуктам, чтобы подготовить запуск предварительных коммерческих услуг стандарта связи 5G как можно скорее", — заявил директор департамента по развитию телекоммуникаций Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку.

По словам гендиректора GSMA Джона Хоффмана, мировые операторы связи вложат 3,3 трлн юаней инвестиций в мобильную инфраструктуру, и около 500 млрд из них вложат китайские компании.

Согласно докладу американской компании по разработке и исследованию беспроводных систем связи Qualcomm, к 2035 году благодаря появлению технологий мобильной связи пятого поколения в мировой индустрии связи будет создано 22 млн рабочих мест, а доходы отрасли составят $3,5 трлн.

Раздел: >
Теги: связь , мобильная связь , китай , huawei

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Китай готовится запустить связь 5G в 2019 году | IT и Телеком | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.11
EUR EUR - - 31.83
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.6 12.98
Киевская область 26.12 12.89
Львовская область 25.87 13.08
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.