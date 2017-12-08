Китай готовится запустить связь 5G в 2019 году

В 2019 году Huawei планирует выпустить смартфон с поддержкой стандарта связи 5G благодаря чипу самостоятельной разработки, рассказал гендиректор компании Сюй Чжицзюн на 4-й Международной конференции по вопросам интернета.

От китайских компаний высоких технологий не отстают и операторы связи, желающие участвовать в формировании мировых стандартов связи 5G и продвигать ее коммерческую эксплуатацию.

Главный инженер Пекинского исследовательского института при компании China Telecom Би Ци заявил, что китайские операторы связи, включая его компанию, мощно инвестируют в технологии 5G, проводя испытания в разных крупных городах.

Крупнейший в мире по числу абонентов оператор мобильной связи China Mobile также ведет разработки технологий 5G, и стремясь запустить в коммерческую эксплуатацию сеть стандарта связи 5G в 2020 году, "начнет предлагать предварительные коммерческие услуги по данному стандарту уже в следующем году с размещением более 10 тыс. базовых станций сотовой связи 5G к 2020 году", сообщил вице-президент компании Ша Юэцзя.

Сейчас в Китае стандарты нового формата связи — 5G — находятся в стадии разработки консорциумом 3rd Generation Partnership Project /3GPP/, специализирующимся в сфере мобильной телефонии. В октябре прошлого года в ходе эксплуатационных испытаний технологий стандарта связи нового поколения, в частности кодирования каналов 5G, компании Huawei удалось достичь скорости 27Гб/с, используя полярное кодирование, которое было признано частью мирового стандарта для 5G.

Скачать 6-гигабайтный файл за менее чем 2 секунды с использованием технологии 5G уже не преувеличение, поскольку Китай готовиться коммерциализировать технологию следующего поколения мобильной связи.

В настоящее время в пекинском районе Хуайжоу находится крупнейшая в мире платформа для эксплуатационных испытаний технологий мобильной связи пятого поколения, насчитывающая 30 базовых станций. Китайские компании China Mobile, Huawei, ZTE, а также ряд иностранных предприятий успешно завершили здесь второй этап испытаний технологий 5G.

Глобальный оператор мобильных данных, аналитический центр GSMA Intelligence и Китайская академия информации и телекоммуникации /CAICT/ совместно подготовили доклад, согласно которому, Китай, как ожидается, станет крупнейшим рынком 5G к 2025 году. По прогнозу CAICT, вклад 5G в экономический рост Китая к 2030 году составит $946,8 млрд.

"Китай приступил к третьей фазе технических тестов 5G, и приложит усилия к сетевому планированию, системам, чипам и другим продуктам, чтобы подготовить запуск предварительных коммерческих услуг стандарта связи 5G как можно скорее", — заявил директор департамента по развитию телекоммуникаций Министерства промышленности и информатизации КНР Вэнь Ку.

По словам гендиректора GSMA Джона Хоффмана, мировые операторы связи вложат 3,3 трлн юаней инвестиций в мобильную инфраструктуру, и около 500 млрд из них вложат китайские компании.

Согласно докладу американской компании по разработке и исследованию беспроводных систем связи Qualcomm, к 2035 году благодаря появлению технологий мобильной связи пятого поколения в мировой индустрии связи будет создано 22 млн рабочих мест, а доходы отрасли составят $3,5 трлн.