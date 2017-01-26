Когда украинцы смогут сохранять мобильный номер при переходе на другого оператора

В чем суть конфликта?

21 апреля 2016 г. Украинский госцентр радиочастот пересмотрел результаты тендера на внедрение услуги переноса мобильных номеров (MNP). Новым победителем тендера госкомпания объявила украинскую "Эс Ай центр", которая планирует внедрять услугу на основе решения словенской компании Teletech. Ее предложение оценивается в 39,58 млн грн.

Предыдущим победителем тендера на внедрение MNP была украинская "Диалинк" (решение литовской компании Mediafon) с предложением 71,77 млн грн. Но компания "Эс Ай центр", которая была не допущена к финалу первого тендера, оспорила его результаты в Антимонопольном комитете. 18 марта 2016 года АМКУ вынес решение в пользу "Эс Ай центр", обязав Госцентр радиочастот допустить компанию в финал конкурса.

Ожидаемо, "Диалинк" подал жалобу на это решение в суд.

Является ли решение Киевского апелляционного суда последней точкой в споре и можно ли считать, что оно дает старт внедрению MNP?

Спор между компаниями "Диалинк" и "Эс Ай центр" состоит из трех параллельных судебных процессов:

Иск "Диалинк" в Окружной административный суд города Киева об обжаловании решения Антимонопольного комитета о включении "Эс Ай центр" в состав участников торгов (обе инстанции — первая и апелляционная — подтвердили правомочность решения АМКУ);

Иск "Диалинк" об обязательстве Центра радиочастот заключить с ней договор на оказание услуг (Хозяйственный суд города Киева, процесс по этому делу на сегодня приостановлен);

Иск "Эс Ай центр" о признании договора на оказание услуг между "Эс Ай центр" и Украинским центром радиочастот заключенным (обе инстанции — первая и апелляционная — признали договор заключенным).

"Решение Киевского апелляционного хозяйственного суда по сути дало старт внедрению MNP, так как это решение оставило в силе решение суда первой инстанции, которым договор на оказание услуг признан заключенным. Решение апелляции действует с момента провозглашения. Компания "Диалинк" наделена правом обжаловать эти решения в кассационной инстанции. Однако процедура обжалования не влияет на вопрос внедрения MNP, поскольку сам факт подачи кассационных жалоб не приостанавливает действия обжалуемых решений", — утверждает Евгений Артюхов, старший партнер юридической компании ASA GROUP.

Если предположить негативный сценарий развития событий, согласно которому суд кассационной инстанции отменит постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, то это не приведет к остановке или торможению процесса внедрения MNP, так как к тому времени откатить ситуацию назад будет крайне сложно, поскольку работы по внедрению MNP будут выполнены либо значительная их часть будет завершена.

Какие этапы внедрения MNP предусмотрены и сколько времени это займет?

Сам процесс проектирования, разработки и внедрения MNP, согласно календарному плану, должен занять 85 дней. Кроме этого, система должна получить позитивное экспертное заключение Комплексной системы защиты информации. Необходимо также, чтобы операторы получили технические условия реализации и предоставления услуги MNP, которые еще только предстоит утвердить, после чего провели тендеры на закупку необходимого оборудования, тесты, и только тогда будут понятны сроки коммерческого внедрения услуги MNP.

Что нужно будет сделать абоненту для смены оператора с сохранением номера?

Во-первых, от абонента потребуется регистрация в его текущей сети (контрактникам этого делать не придется). В 2015 году Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации утвердила порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров. "В нем дается новое определение понятию "абонент": физическое лицо указывает в заявлении фамилию, имя, отчество, место жительства, серию и номер паспорта или другого документа, удостоверяющего личность", — указывает Евгений Артюхов.

После этого абоненту нужно будет написать письменное заявление оператору, подать заявку по телефону или через сайт оператора, к которому абонент захочет перейти, с указанием ФИО и номера телефона. После этого оператор инициирует перевод номера.

Услугой можно будет воспользоваться не чаще одного раза в месяц. Сам переход будет осуществляться в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки. Во время переноса абонент не должен будет остаться без связи более, чем на три часа.

Какие сложности регуляторного характера все еще существуют?

На сегодняшний день нет финального документа, который регламентирует технологический процесс взаимодействия центральной базы данных с телекоммуникационными сетями, а также телекоммуникационных сетей между собой, и который в частности устанавливает формат маршрутного номера, по которому операторы будут определять перенесенные номера. "Сроки принятия данного документа напрямую влияют на сроки коммерческого внедрения услуги MNP в Украине, т.к. операторам еще предстоит привести свои сети в соответствие с утвержденным технологическим процессом, что может занять, по разным подсчетам, до 9 месяцев", — отмечает Анна Коктыш, начальник юридического департамента компании "Эс Ай центр".

Сколько будет стоить услуга MNP?

Как заверяют мобильные операторы, плата за пользование услугой будет в пределах 50 грн.

Каковы прогнозы относительно популярности данной услуги среди украинцев?

Популярность услуги MNP в разных странах существенно отличается и зависит от множества факторов, не в последнюю очередь от цены.

Например, в Финляндии, где сохранить номер можно бесплатно, доля перенесенных номеров за один год превысила 20%. В Нидерландах, где MNP-услуга стоит 9 евро, доля перенесенных номеров — 7%, в Германии, при стоимости 29 евро, — меньше 1%. В Беларуси, где стоимость услуги невысока, но сам процесс очень забюрократизирован, процент переносов номеров ничтожно мал (в течение первых 2,5 месяцев с момента запуска услуги сменили оператора не более 1000 абонентов). В Сингапуре же 95% абонентов поменяли оператора уже в первый год.