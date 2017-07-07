Крупнейший в мире виртуальный оператор LycaMobile выйдет на рынок Украины

07 июля 2017, 10:57
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В настоящее время LycaMobile ведет переговоры с "Укртелеком" о сотрудничестве

Крупнейший в мире виртуальный оператор LycaMobile выйдет на рынок Украины | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

У крупнейшего в мире виртуального оператора связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile появилось юридическое лицо в Украине, представляющее его интересы. А 4 июля, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации внесла в телеком-реестр компанию "Лайкамобайл Украина", пишет LIGA.net.

В сведениях о регистрации украинского юридического лица указано, что, помимо телеком-услуг, компания также намерена предоставлять финансовые сервисы.

В настоящее время LycaMobile ведет переговоры с "Укртелеком" о сотрудничестве. В частности, компания рассматривает вариант развития на мощностях "Тримоб" (у которого есть 3G-лицензия).

"Запуск MVNO на новой территории — сложный процесс со многими факторами, однако мы надеемся сделать объявление о LycaMobile Ukraine в ближайшем будущем", — сообщила редакции представитель Lyca Group в Лондоне Шарлотта Юкес.

Она добавляет, что в Украине, как и в других странах мира, компания постарается реализовать свою дискаунт-стратегию на рынке национальных и международных звонков, СМС и передачи данных.

"Насколько я знаю, они планируют запустить работу представительства с конца июля — начала августа", — добавляет собеседник LIGA.net, знакомый с планами компании. В доменных именах lycamobile.ua и lycamobile.com.ua уже настроена переадресация на голландский сайт группы.

LycaMobile — виртуальный оператор со всеми необходимыми IT-системами для предоставления телеком-услуг. Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 млн абонентов, ее оборот за 2015 год — 1,6 млрд евро.

Бизнес таких компаний заключается в том, что они арендуют у мобильных операторов инфраструктуру и продают на ее базе сервисы для конечных клиентов. Например, на таких условиях Lyca уже более пяти лет сотрудничает с британским O2. Lyca Group помимо телеком-бизнеса развивает также такие направления, как банковский бизнес и туристические услуги (Lyca Fly) и даже лотерейные сервисы (Lyca Lotto).

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: мобильная связь , укртелеком 21560766 , великобритания

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Крупнейший в мире виртуальный оператор LycaMobile выйдет на рынок Украины | IT и Телеком | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.06
EUR EUR - - 29.67
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.65 11.34
Киевская область 21.76 10.34
Львовская область 21.44 10.62
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.