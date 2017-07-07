Крупнейший в мире виртуальный оператор LycaMobile выйдет на рынок Украины

У крупнейшего в мире виртуального оператора связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile появилось юридическое лицо в Украине, представляющее его интересы. А 4 июля, Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации внесла в телеком-реестр компанию "Лайкамобайл Украина", пишет LIGA.net.

В сведениях о регистрации украинского юридического лица указано, что, помимо телеком-услуг, компания также намерена предоставлять финансовые сервисы.

В настоящее время LycaMobile ведет переговоры с "Укртелеком" о сотрудничестве. В частности, компания рассматривает вариант развития на мощностях "Тримоб" (у которого есть 3G-лицензия).

"Запуск MVNO на новой территории — сложный процесс со многими факторами, однако мы надеемся сделать объявление о LycaMobile Ukraine в ближайшем будущем", — сообщила редакции представитель Lyca Group в Лондоне Шарлотта Юкес.

Она добавляет, что в Украине, как и в других странах мира, компания постарается реализовать свою дискаунт-стратегию на рынке национальных и международных звонков, СМС и передачи данных.

"Насколько я знаю, они планируют запустить работу представительства с конца июля — начала августа", — добавляет собеседник LIGA.net, знакомый с планами компании. В доменных именах lycamobile.ua и lycamobile.com.ua уже настроена переадресация на голландский сайт группы.

LycaMobile — виртуальный оператор со всеми необходимыми IT-системами для предоставления телеком-услуг. Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 млн абонентов, ее оборот за 2015 год — 1,6 млрд евро.

Бизнес таких компаний заключается в том, что они арендуют у мобильных операторов инфраструктуру и продают на ее базе сервисы для конечных клиентов. Например, на таких условиях Lyca уже более пяти лет сотрудничает с британским O2. Lyca Group помимо телеком-бизнеса развивает также такие направления, как банковский бизнес и туристические услуги (Lyca Fly) и даже лотерейные сервисы (Lyca Lotto).