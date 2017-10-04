lifecell может приобрести актив на телекомрынке в 2018 году

Мобильный оператор lifecell может совершить сделку по приобретению актива на украинском телекоммуникационном рынке в 2018 году. Об этом СЕО компании Исмет Языджы рассказал в интервью Delo.UA.

По его словам, политика материнской компании оператора, Turkcell, — это предоставление телекоммуникационных услуг в широком объеме, в том числе и услуг фиксированной связи. И подобную стратегию группа планирует внедрить и в Украине.

"Мы говорим о том, что движемся в сторону комплексной digital компании, и хотим предоставлять все структурные компоненты коммуникационных решений. Я не могу озвучивать какие-то подробности, потому что мы компания, акции которой котируются на бирже. Но в то же время хочу сказать, что это есть в нашей дорожной карте. Это политика нашей группы здесь, в Украине", — сообщил глава оператора, отвечая на вопрос о планах по покупке активов.

Языджы отметил, что видит сейчас на рынке два актива, которые потенциально интересны для сделки, однако не назвал их. Глава lifecell отметил, что в ближайшие шесть месяцев можно будет увидеть конкретные шаги оператора в этом направлении.

"Мы постоянно анализируем рынок, мы присматриваемся, общаемся, и когда предложение будет адекватно нашим запросам и нашей необходимости, тогда мы совершим следующий шаг. Я думаю какие-то конкретные шаги вы увидите на протяжении следующих шести месяцев", — подчеркнул СЕО lifecell.

Полный текст интервью будет доступен на сайте Delo.ua в ближайшее время.