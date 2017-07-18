Люксембург разрешил добычу ископаемых в космосе

18 июля 2017, 16:34
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Космическая добыча полезных ископаемых предполагает изучение и коммерческое использование околоземных объектов. Предполагается, что многие астероиды содержат огромные резервы металлов — железа, никеля, кобальта, вольфрама и др.

Увеличить картинку Фото Geektimes

Люксембург стал первой европейской страной, принявшей закон о разрешении частным компаниям вести добычу полезных ископаемых в космосе, сообщает Metalinfo.

Нормативный акт, который вступит в силу 1 августа 2017 года, устанавливает процедуры утверждения космических добывающих проектов, порядок коммерческого использования ресурсов и принципы контроля над реализацией проектов.

В 2016 году правительство Люксембурга запустило инициативу SpaceResources.lu, в рамках которой заявило о поддержке НИОКР в сфере космической добычи полезных ископаемых и начало разработку законодательства в этой сфере. После этого американские компании Deep Space Industries и Planetary Resources, продвигающие подобные проекты, открыли свои филиалы в Люксембурге.

Космическая добыча полезных ископаемых предполагает изучение и коммерческое использование околоземных объектов. К ним относят несколько тысяч астероидов, комет и крупных метеоритов, орбита которых находится в непосредственной близости от Земли с возможным приближением к ней на расстояние до 450 тыс. км.

Предполагается, что многие астероиды содержат огромные резервы металлов — железа, никеля, кобальта, вольфрама и других. В последние годы некоторые частные компании рассматривали возможность организации экспедиций на эти космические объекты с целью добычи на них данных минеральных ресурсов. В США в 2015 году был принят закон US Commercial Space Launch Competitiveness Act, который заложил правовые основы для частного изучения космоса и эксплуатации его природных богатств.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: космос , люксембург , наука

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