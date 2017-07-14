Лучшие USB-флешки этого года

Лучшая во всем: SanDisk Extreme CZ80

Цена: от $35

SanDisk — один из самых узнаваемых и уважаемых брендов на рынке флеш-накопителей. Их Extreme CZ80 — чуть ли не самое сбалансированное портативное устройство хранения, доступное для потребителей. Сочетая скорость, долговечность, стоимость и шифрование, эта USB-флешка является лучшим выбором для большинства людей.

При скорости чтения до 245 Мбит/с и скорости записи почти 200 МБ/с этот диск превосходит большинство своих конкурентов. Забудьте о долгих передачах через облако. Это устройство может передавать полноразмерный SD-фильм примерно за 10 секунд, т. е. в 50 раз быстрее, чем USB 2.0. Оно поставляется с 128-битным шифрованием AES и программным обеспечением для восстановления данных RescuePRO. Хотя длина флешки великовата — около 7 см — она изготовлена из прочного пластика и поставляется с пожизненной гарантией.

Лучшая по стоимости: Kingston Digital 16GB DataTraveler

Цена: от $10

Вы можете получить скорость USB 3.0 в компактном и надежном металлическом USB-накопителе от Kingston менее чем за $10. Он изготовлен в спортивном стиле без колпачка с мощным кольцом для крепления, идеально подходящим для путешествий или для ежедневного ношения. Скорость чтения составляет 100 Мбит/с, а скорость записи — достаточно медленная. Благодаря пятилетней гарантии, отличному дизайну и цене этот небольшой накопитель отлично подойдет в качестве замены брелка на ключи.

Лучшая для продуктов Apple: SanDisk iXpand 128GB

Цена: от $84

Продукты Apple не комплектуются USB-портами, поэтому пользователям может понадобится совместимый накопитель, с подключением через разъем Apple-устройств. Эта флешка от SanDisk предназначена для удобства использования с iPhones и iPads. Она работает на скорости передачи данных USB 3.0 и может хранить более 7 200 фотографий или 8 000 песен. Она автоматически создает резервные копии фотографий, чтобы освободить место на устройствах.

Лучшая для Macbooks: Silicon Power C80 64GB Flash Drive

Цена: от $36

Для MacBook требуется устройство USB Type-C, которое используется в этом поворотном двойном флеш-накопителе от Silicon Power. Он имеет двойной интерфейс с USB-Type-C и USB Type-A 3.0 на противоположных концах флешки. Защитный колпачок поворачивается на 360 градусов и легко крепится к брелкам. C80 не требует каких-либо специальных драйверов или программного обеспечения для работы. Его нужно просто подключить к порту устройства. Однако у него есть дополнительное приложение для управления файлами, которое представляет собой бесплатную и простую автоматическую категоризацию файлов, которая распределяет ваши файлы по категориям. Флешка обеспечивает высокую скорость записи и чтения.

Лучшая по скорости: Lexar 64GB JumpDrive P20

Цена: от $41

Запись 1 000 фотографий всего за минуту — это скорость работы JumpDrive P20. Скорость чтения — 400 МБ/с, записи — 270 МБ/с. Флешка выполнена в прочном корпусе из металлического сплава с привлекательным черным глянцевым покрытием. Она также оснащена 256-битным AES-шифрованием для защиты файлов.

Лучшая по безопасности: Apricorn Aegis Secure Key

Цена: от $186

USB-флешки часто теряются. Они выпадают из карманов или остаются в чужих компьютерах. Если у вас есть данные, которые не должны попасть в чужие руки, это устройство с двухступенчатым ключом безопасности от Aegis позволит вам не переживать за сохранность данных. Первый уровень защиты — 7-15-значный код на буквенно-цифровой клавиатуре. Эти коды могут быть установлены и очищены с учетной записью администратора, что хорошо подходит для работы в офисных коллективах или агентствах. Второй уровень безопасности — это 256-битное аппаратное шифрование AES военного класса. Оно соответствует спецификации криптографии FIPS 140-2 уровня 3. К этому устройству нельзя скачать внешнее программное обеспечение или прошивку для шифрования. А без программного обеспечения с флешки нельзя получить информацию.

Устройство также защищено от пыли и воды. Есть один нюанс: хотя этот накопитель совместим с USB 3.0, он не характеризуется большой скоростью передачи, поскольку в нем сделан упор на безопасность, а не на производительность.

Лучшая по долговечности: Samsung 32GB Metal Flash Drive

Цена: от $16

Если вы когда-нибудь стирали брюки с флешкой в кармане, вы достойно оцените Metal Flash Drive от Samsung. Его прочный металлический корпус водонепроницаем, магнитоустойчив, ударопрочен и защищен от высоких температур. Samsung дает пятилетнюю гарантию на это устройство. Технология USB 3.0 и NAND обеспечивает передачу данных с высокой скоростью чтения до 130 МБ/с и скоростью записи более 100 МБ/с. Он также совместим с USB 2.0, но в этом случае будет работать на более низкой скорости.

Лучшая для ультрабуков: Samsung 32GB USB 3.0 Flash Drive Fit

Цена: от $13

Накопители серии Fit от Samsung настолько тонкие и компактные, что могут сравниться с ногтем большого пальца руки. Эта миниатюрная флэшка "спрятана" в защищенном металлическом корпусе с технологией NAND. Скорость чтения соответствует технологии USB 3.0.

Лучшая для экстремалов: Corsair Flash Survivor Stealth 64-bit USB 3.0 Flash Drive

Цена: от $28

Если вы берете флеш-накопители в экстремальные путешествия, прочный Corsair Flash Survivor Stealth 64-бит для вас. Это устройство выполнено в алюминиевом корпусе авиационного класса и оснащено амортизатором. Флешка выдерживает погружения под воду на глубину до 200 м, благодаря водонепроницаемому уплотнению из EPDM (этиленпропилендиеновый мономерный каучук). Скорость устройства далека до конкурентов — около 85 МБ/с, но его прочность не имеет себе равных.