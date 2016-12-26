Малый бизнес готов на эксперименты — начальник департамента по работе с МСБ "Киевстар"

По данным Госстата, от 75% до 78% трудоустроенных украинцев работают в небольших компаниях. Эту волну давно поймали многие, например, телеком-оператор "Киевстар", который создает специальные предложения для МСБ. О трендах в телекоме для малого бизнеса, развитии "коробочных" предложений для предпринимателей и месседжинге рассказал Константин Вечер, начальник департамента по работе с МСБ "Киевстар".

Какие услуги "Киевстар" предоставляет сегменту МСБ?

"Киевстар" обеспечивает бизнес-клиентам полный спектр услуг — от голосовой связи, мобильного и фиксированного интернета до комплексных решений для компаний. Все зависит от потребности наших корпоративных абонентов, очень часто мы создаем персональные предложения.

К вам часто приходят клиенты, которые не знают, чего хотят?

Бывают и такие случаи, но в основном мы пытаемся помочь клиенту понять, как конкретная услуга должна повлиять на бизнес. Зачастую они хотят завершенное решение, которое поможет им организовать отдел продаж, службу поддержки или быстрый контакт с клиентом, и мы комбинируем для них решение.

Какие услуги наиболее востребованы?

Наибольший рост заметен в data-трафике — потребление 3G за год выросло в 2,5-3 раза. Активно используются сервисы, связанные с решениями IoT, М2М. В логистике и аграрной сферах этот комплекс услуг очень хорошо идет. Еще одно активное направление — продажа виртуальной АТС. Этот сегмент из года в год растет на 300% в продажах. Представители малого и среднего бизнеса практически из всех отраслей интересуются инновациями — комплексными решениями, которые смогут увеличить продажи и усилить связь с клиентами. Виртуальная АТС — одно из таких решений.

Из каких отраслей к вам чаще всего обращаются?

Часто сегмент невозможно идентифицировать, ведь представители МСБ редко себя позиционируют как бизнес. Клиенты в нашей базе очень разные — рестораны, дистрибуция, есть мелкая торговля, агропредприятия, консалтинговые компании, клиники. Большой сегмент занимают логистические компании. Мелкие перевозчики сейчас работают с новой digital-платформой, в которой онлайн находятся и заказчик, и перевозчик. Перевозчик может оперативно обрабатывать заказы, участвовать в тендерах, но для этого ему нужен постоянный контакт. И этот контакт мы готовы предоставить.

Агросектор также занимает достаточно большую нишу. Связь нужна аграриям. Она используется практически везде — в удаленных системах мониторинга, в датчиках на складах и в зернохранилищах. Мы намерены совместно с партнерами разработать приложение, которое предоставит агропредприятию всю необходимую информацию, в него можно будет подключать логистические данные, информацию по хранилищам, рыночные котировки.

Представители МСБ готовы к инновациям? Они менее консервативны, чем крупные корпорации?

Малый и средний бизнес пытается идти в ногу со временем, здесь и сейчас закрыть потребности своего клиента. Для этого они готовы использовать все новейшие инструменты. Если клиенту нужно быстро развернуть отдел продаж, это можно сделать с помощью уже готовых решений. В таких условиях нет необходимости в больших разовых инвестициях, все необходимое быстро разворачивается и предоставляется в "облаке".

Сколько времени уходит на "сборку" одной такой комплексной услуги?

CRM-система и виртуальная АТС запускаются в течение дня. Остальные решения требуют времени — в зависимости от сложности и потребности клиента. В перспективе мы будем предоставлять "коробочные" решения — все уже будет готово к быстрому запуску.

"Киевстар" год назад запустил "партнерский канал" с некоторыми компаниями. Это часть вашего плана "коробочных" решений?

Наш план — быстро и качественно предоставить клиентам эффективные решения для их бизнеса. Именно поэтому мы создаем партнерства с разными компаниями, которые предоставляют сервисы для бизнеса. Например, мы работаем с компанией "Битрикс" — интегрируем нашу IP-телефонию в их CRM-систему. И планируем расширять список партнеров. Это помогает нам стать оператором, который предоставляет все сервисы из одних рук.

Как "Киевстар" реагирует на изменение спроса со стороны МСБ на пакетные услуги?

Предоставляем пакетные услуги (улыбается — ред.). У нас есть совместное предложение с Microsoft — продажи Office 365 с индивидуальными тарифами по мобильной связи, 3G, которое дает быстрый доступ ко всем возможностям этого облачного решения. Клиент получает возможность "расшарить" свою офисную работу между всеми сотрудниками в онлайн. Это можно дополнить CRM-системой и получается уже полностью укомплектованный офис, который позволяет решать любое бизнес-задачи. Есть решения для интернет-магазинов, для салонов красоты, для среднего бизнеса. Например, мы быстро можем подключить фиксированные номера в нашей облачной АТС, предоставить "красивый" номер, синхронизировать с номерами офисных сотрудников и правильно организовать внешнюю и внутреннюю коммуникацию.

Мы расширяем перечень предложений для клиентов: ищем партнеров, следим за стартапами, которые готовы предоставить интересные решения с телеком-составляющей — те же приложения для смартфонов. Мы будем рассматривать возможность партнерства с IT-компаниями для того, чтобы коробочных решений стало больше, каждое — под определенные бизнес-требования.

Как изменился портфель услуг за последние 2 года и насколько динамически он меняется сейчас?

Традиционно покупается интернет, особенно 3G, доступ к Wi-Fi и IP телефония. Номера "0 800" тоже все еще в тренде. С появлением мобильного интернета третьего поколения в 2015 году базовая потребность клиентов изменилась — сейчас бизнес, особенно малый и средний, стал активней использовать смартфоны и, соответственно, 3G для решения рабочих задач.

В 2016-м в тренде чат-боты. "Киевстар" также запустил своего. Приходят ли к вам с запросом о создании чат-ботов?

С такими вопросами еще не сталкивались. Но рынок все время развивается, и посмотрим, можем ли мы эту потребность для них реализовывать. Месседжинг очень хорошо развивается. Недавно одна одесская туристическая фирма организовала весь бизнес-процесс, продажи, обслуживание и консультации только через Viber. Все больше компаний развивают мессенджеры, ведь это простой способ коммуникации с клиентами. Он круглосуточный, достаточно персональный, клиент может сам выбрать — отвечать ему в мессенджерах или нет и какой будет статус приватности. При этом нет необходимости тратиться на call-центр, содержать телефонную инфраструктуру. Малый и средний бизнес очень широко использует соцсети.

Какие вы ставите себе приоритеты для сегмента МСБ в следующем году?

Мы будем инвестировать в партнерские проекты, стартапы в нишевых сегментах, более трендовые IT и М2М, когда есть система, устройства, и вместе с телекомом — это уже решение.

Мы будем продолжать создавать комплексные решения, которые клиент, вне зависимости от своих потребностей, может приобрести и интегрировать в свой бизнес.