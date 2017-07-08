Марсоход NASA отправится в тур по США

08 июля 2017, 15:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

NASA организует специальный тур по городам США, благодаря которому все желающие смогут посмотреть на концепт марсохода

Марсоход NASA отправится в тур по США | Наука | Дело Увеличить картинку

Этот тур по замыслу организаторов будет способствовать популяризации будущих пилотируемых миссий на Красную планету. Об этом сообщает FainaIdea.

"Эксперты полагают, что первый человек, который ступит на Марс, уже родился", — заявила во время демонстрации концепта в туристическом комплексе Космического центра Кеннеди Ребекка Ширеман, помощник менеджера по связям с общественностью.

Далее автомобиль отправится на выставку в Атланту, Вашингтон, Нью Джерси и Нью-Йорк. Он изготовлен из алюминия и углеродного волокна, питание марсохода обеспечивают солнечные панели и аккумуляторы, а сам он делится на две части, одну из которых используют как лабораторию, а другую для разведки грунта.

Концепт марсохода был разработан компанией SeaDek и братьями Паркер при непосредственном участии экспертов NASA. Целью разработчиков было создать автомобиль, который будет "максимально учитывать проблемы путешествия на Марс", — сказала Ширеман. Одна из особенностей автомобиля — это колеса, которые разработаны специально для передвижения по марсианским пескам.

Марсоход вернется в туристический комплекс космического центра Кеннеди во Флориде после завершения тура этой осенью. На самом деле, именно этот марсоход никогда не полетит на Марс, это только концепт, но NASA надеется, что его характеристики могут быть включены в будущие проекты. Космическое агентство заявляет, что их следующий марсоход приземлится на Марсе в 2020 году, чтобы искать признаки прошлой жизни и собирать геологические образцы.

Раздел: >
Теги: nasa , наука , сша

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Марсоход NASA отправится в тур по США | Наука | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.02
EUR EUR - - 29.7
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.65 11.34
Киевская область 21.76 10.34
Львовская область 21.44 10.62
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.