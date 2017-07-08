Марсоход NASA отправится в тур по США

Этот тур по замыслу организаторов будет способствовать популяризации будущих пилотируемых миссий на Красную планету. Об этом сообщает FainaIdea.

"Эксперты полагают, что первый человек, который ступит на Марс, уже родился", — заявила во время демонстрации концепта в туристическом комплексе Космического центра Кеннеди Ребекка Ширеман, помощник менеджера по связям с общественностью.

Далее автомобиль отправится на выставку в Атланту, Вашингтон, Нью Джерси и Нью-Йорк. Он изготовлен из алюминия и углеродного волокна, питание марсохода обеспечивают солнечные панели и аккумуляторы, а сам он делится на две части, одну из которых используют как лабораторию, а другую для разведки грунта.

Концепт марсохода был разработан компанией SeaDek и братьями Паркер при непосредственном участии экспертов NASA. Целью разработчиков было создать автомобиль, который будет "максимально учитывать проблемы путешествия на Марс", — сказала Ширеман. Одна из особенностей автомобиля — это колеса, которые разработаны специально для передвижения по марсианским пескам.

Марсоход вернется в туристический комплекс космического центра Кеннеди во Флориде после завершения тура этой осенью. На самом деле, именно этот марсоход никогда не полетит на Марс, это только концепт, но NASA надеется, что его характеристики могут быть включены в будущие проекты. Космическое агентство заявляет, что их следующий марсоход приземлится на Марсе в 2020 году, чтобы искать признаки прошлой жизни и собирать геологические образцы.