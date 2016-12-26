Материнская компания "Киевстара" открыла региональный центр во Львове

VimpelCom (владеет в Украине брендом "Киевстар") открыл Глобальный сервисный центр (GSS) во Львове, сообщается на сайте компании.

Основная задача центра — стандартизировать рабочие процессы, повысить эффективность деятельности компании и оптимизировать возможности обработки данных.

С открытием GSS VimpelCom планирует централизовать и упростить рабочие процессы по управлению закупками, финансами и кадровыми ресурсами для операционных компаний группы.

Глобальный сервисный центр во Львове также будет своего рода региональным представительством группы, обслуживая дочерние компании в Украине, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Всего таких центров компанией открыто три. Львов был выбран за счет финансовых успехов "Киевстара" на украинском телеком рынке.