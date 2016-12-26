Материнская компания "Киевстара" открыла региональный центр во Львове

26 декабря 2016, 12:48
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

VimpelCom открывает во Львове Глобальный сервисный центр, который будет обслуживать дочерние компании группы в Украине, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане

Материнская компания Увеличить картинку

VimpelCom (владеет в Украине брендом "Киевстар") открыл Глобальный сервисный центр (GSS) во Львове, сообщается на сайте компании.

Основная задача центра — стандартизировать рабочие процессы, повысить эффективность деятельности компании и оптимизировать возможности обработки данных.

С открытием GSS VimpelCom планирует централизовать и упростить рабочие процессы по управлению закупками, финансами и кадровыми ресурсами для операционных компаний группы.

Глобальный сервисный центр во Львове также будет своего рода региональным представительством группы, обслуживая дочерние компании в Украине, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане.

Всего таких центров компанией открыто три. Львов был выбран за счет финансовых успехов "Киевстара" на украинском телеком рынке.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: Телеком для МСБ, киевстар 21673832

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Материнская компания
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.27
EUR EUR - - 27.44
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 20.86 12.67
Киевская область 21.04 12.26
Львовская область 21.01 12.31
Читаемые в разделе
Руководитель рано или поздно должен стать ментором и коучем — глава "Датагруп" Руководитель рано или поздно должен стать ментором и коучем — глава "Датагруп" Ферма с приставкой "digital" Ферма с приставкой "digital" Ciklum совместно с американским стартапом разработали устройство для спасения жизни новорожденных Ciklum совместно с американским стартапом разработали устройство для спасения жизни новорожденных
Все новости
Комментируемые
1 Руководитель рано или поздно должен стать ментором и коучем — глава "Датагруп" 2 Ферма с приставкой "digital" 3 Ciklum совместно с американским стартапом разработали устройство для спасения жизни новорожденных 4 Малый бизнес готов на эксперименты — начальник департамента по работе с МСБ "Киевстар" 5 С начала года потребление мобильного трафика увеличилось в разы — "Киевстар"
Все новости
Видео
 Ciklum совместно с американским стартапом разработали устройство для спасения жизни новорожденных
Все видео
Фото
Ciklum совместно с американским стартапом разработали устройство для спасения жизни новорожденных
Ciklum совместно с американским стартапом разработали устройство для спасения жизни новорожденных
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2016 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.