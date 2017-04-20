Motorola Moto Z: Дизайн made in USA

Компания Motorola, в свое время покинувшая рынок Украины, вернулась с новым модельным рядом и инновационным флагманом — модульным смартфоном Moto Z. Главное в новом девайсе — технические характеристики, дизайн и используемые технологии.

Motorola всегда славилась нестандартным подходом к созданию телефонов, и Moto Z не стала исключением. Корпус Moto Z очень тонкий, всего 5,2 мм, выполнен из алюминия, применяемого в конструкциях военных самолетов, и нержавеющей стали. Это дает устройству достаточную прочность при видимой тонкости и легкости (диагональ — 5,5 дюймов, длина — 155,3 мм, толщина — 5,2 мм). Наружное и внутреннее водоотталкивающее покрытие защитит смартфон от неприятных неожиданностей. Примечательно, что металлический корпус совсем не делает Moto Z похожим на болванку — темная задняя поверхность контрастирует с металлическим ободом.

Moto Z оснащен Amoled-экраном с высокой контрастностью и разрешением Quad HD (QHD) — 2560x1440 пикселей, вдвое больше, чем Full HD.

Несмотря на то, что Moto Z один из самых тонких смартфонов в мире, он оснащен аккумулятором емкостью 2600 мАч, а также технологией TurboPower, которая позволяет смартфону после всего 15 минут подзарядки автономно работать еще до 6 часов.

Отметим, что перечисленные характеристики сложно назвать из ряда вон выходящими — подобная "начинка" встречается у многих флагманских моделей других производителей. Однако есть особенность, благодаря которой Moto Z можно смело считать уникальным. Это модульный смартфон, который при необходимости может стать качественной фотокамерой, проектором, акустической колонкой, может изменить свой внешний вид и увеличить емкость аккумулятора. Такие возможности дает серия дополнительных компонентов Moto Mods.

В отличие от попыток других производителей реализовать концепцию модульного смартфона, которые сложно назвать успешными из-за не совсем удачных инженерных решений, разработчикам Moto Z удалось избавиться от недостатков. Модули смартфона легко устанавливаются как накладки на заднюю панель корпуса, что не влияет на монолитность корпуса.

Модуль Moto Insta-Share Projector позволяет проецировать изображение диагональю до 170 см на любую вертикальную поверхность и проводить презентации практически в любом месте. Непрерывную связь во время длительных поездок обеспечит дополнительный аккумулятор Incipio offGRID Power Pack.

Модуль Hasselblad True Zoom превращает смартфон в качественную цифровую фотокамеру. Его разработали вместе со шведской компанией Victor Hasselblad AB, которая производит среднеформатные фотоаппараты и фотооборудование. Модуль оснащен сенсором 1/2.3″ и объективом f/3.5-6.5 с фокусным расстоянием 25-250 мм, что эквивалентно камерам 35 мм.

Итог

Moto Z — нескучный смартфон для любителей конструкторов. Отлично подойдет любителям оптимизировать гаджеты "под себя", ведь на данный момент это самая удачная реализация идеи по расширению возможностей смартфона.