Motorola представила небьющийся смартфон с камерой 360 градусов

Motorola Mobility представила новый флагманский смартфон Moto Z2 Force с небьющимся экраном и камерой, которая делает фото и видео в формате 360 градусов.

Корпус нового флагмана Motorola выполнен из алюминиевого сплава 7000 серии, а 5.5" QHD Super AMOLED дисплей, выполненный с применением технологии Moto ShatterShield, как обещает производитель, не поцарапается и не треснет.

Смартфон снабжен процессором Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения до 2 ТБ, а также аккумулятором емкостью 2730 мАч.

Еще одной фишкой смартфона является совместимость с модулем 360 Camera Moto Mod, благодаря которому на смартфон можно снять интерактивное 4К видео в формате 360 с 3D-аудио.

Цена смартфона на рынке США составит $750 за смартфон и $300 за модуль.

Продажи нового Moto Z2 Force и 360 Camera Moto Mod в Украине стартуют осенью.