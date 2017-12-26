На производство 3D-принтеров для керамики одесский стартап получил $500 тыс.

Венчурные фондны Empire State Capital Partners и Impulse VC заключили договор на $ 500 тыс. с одесским стартапом Kwambio, специализирующимся на 3D-печати керамических и металлических изделий, разработавшим высокоточный 3D-принтер под названием Ceramo One. Разработчики называют принтер "первым высокоточным 3D-принтером для печати керамических изделий".

Средства потратят на запуск и производство собственного принтера для керамических изделий. Также планируется увеличить производственные мощности фабрики в Одессе.

Принтер может печатать такие объекты, как посуда и предметы интерьера, украшения и даже импланты.

Как утверждают разработчики, у их принтера, в отличии от мировых аналогов, более высокая скорость (160 мм/с) и точность печати (20 мкм). Кроме того, можно выбирать материалы собственной разработки, что дает возможность печатать как промышленные образцы, так и дизайнерские вещи.



Максимальный размер изделия, который можно напечатать за один раз составляет 35 x 35 x 38 см. Если изделие больше, то его печатают частями. Время печати, например, обычной чашки — три часа.

Для производства используют специальные порошки на основе глины, которую специально разрабатывали под этот принтер. Палитра насчитывает около 100 цветов. Отдельно технологи разработали порошки для печати форм под литье металлических изделий и печати промышленных образцов в аэрокосмической сфере.

По словам разработчиков, Ceramo One снизил цену печати из керамики одного квадратного сантиметра поверхности до 8 центов (средняя цена на рынке 12-15 центов).

Устройство уже установлено и работает на фабрике Kwambio в Одессе. Пока что это единственный экземпляр. Предзаказы начнут принимать с января 2018 года, предполагаемая цена — $25 тыс.

Разработчики планируют представить принтер на CES — выставке электроники и техники, которая ежегодно проводится Ассоциацией потребительских технологий в Лас-Вегасе. В 2018 году она пройдет с 9 по 12 января.