Не кодом единым: зачем программистам гуманитарные знания

2020 год. 5 миллионов человек потеряют работу впоследствии развития робототехники и искусственного интеллекта. Те же технологии создадут дополнительные 2,1 миллиона рабочих мест. Такие прогнозы дает Международный экономический форум в своем исследовании The Future of Jobs. Другие его выводы довольно неожиданные. Социальные навыки — убеждение, эмоциональный интеллект и умение обучать — к 2020 году будут более востребованными, чем узконаправленные технические. Причина проста: даже самый продвинутый робот не сравнится с человеком в эмпатии.

По тем же причинам будет расти спрос на гуманитарные знания и навыки: они помогают выполнять недоступные алгоритмам задачи. Находить важную информацию в огромных массивах данных, понимать культурный и исторический контекст изменений в мире. В конце концов, иметь хорошую фантазию и разноплановые знания для воплощения инновационных идей.

В том, что гуманитарные науки могут создавать высокую добавленную стоимость к технологическому продукту, был уверен Стив Джобс. На презентации второй линейки IPad в 2010 году он заявил: "В ДНК Apple заложена идея, что одних только технологий недостаточно. Нужна технология, объединенная с общеобразовательными предметами, с гуманитарными науками. Она дает такие результаты, которые заставляют наши сердца петь".

Именно гуманитарные науки формируют видение, как сделать жизнь общества лучше. Точные науки дают понимание, как воплотить эти идеи благодаря технологиям. И того, кто сможет легко жонглировать обоими видами знаний и навыков, ждет большой куш в экономике будущего.

Выйти за рамки

Востребованность мультидисциплинарных навыков в IT-индустрии ощутима уже сейчас. Это связано с четвертой индустриальной революцией — другими словами, цифровой трансформацией бизнеса. О том, что программное обеспечение поглощает весь мир, писали еще в 2011 году. Сегодня же IT-индустрии становится тесно в своих границах. Все сферы человеческой жизни — от медиа и финансов до торговли и медицины — уходят в цифровое пространство. Uber навсегда перекроил рынок пассажирских перевозок, Amazon — розничной торговли. Но в той же мере, как IT меняет мир вокруг, меняется и призвание программиста.

Написание кода — действительно искусство, но только, когда программист выходит за рамки своих прикладных навыков и технической специализации. Ведь компании ищут не столько технических специалистов, сколько консультантов со знанием конкретного рынка, с умением нестандартно подойти к задаче и предложить высокотехнологичное решение. Будущее IT-индустрии — программисты, которые становятся универсальными людьми. Как и изобретателям эпохи Возрождения, гуманитарные и точные науки им совсем не кажутся параллельными реальностями: хотя бы потому, что без знаний о человеке нельзя создать user-friendly интерфейс. Современные инженеры аргументируют свои идеи понятным для нетехнических специалистов языком и умеют превратить презентацию проекта в увлекательную историю. И самое важное — они охотно выходят из зоны комфорта ради новых знаний: будь то новый язык программирования или книга об архитектуре.

Эти тенденции побудили нас к запуску внутренней образовательной инициативы с гуманитарным уклоном — серию лекций о философии, истории и современном искусстве. О журналистике нам рассказывал Юрий Макаров, о литературе — писатель Любко Дереш, о современном искусстве — художница Алевтина Кахидзе и культурный критик Ольга Балашова. Это стратегическая инициатива, и вряд ли можно сейчас оценить плоды от ее внедрения, но это стимул для специалистов быть более раскованными при общении и творческими при решении бизнес-задач. Как раз этому и способствуют гуманитарные знания.

Сформировать сообщества

Многие IT-компании и стартапы рассматривают разнообразие как движущую силу инноваций. Поэтому в индустрии технологий так ценится опыт извне. Для создания чат-бота корпоративного мессенджера Slack (Slackbot) компания привлекла актрису театра, которая делала его ответы более живыми и развлекательными. Когда мы создавали программное обеспечение для микшерного пульта компании Avid (на живых выступлениях ими пользуются U2, Madonna, Black Sabbath), приглашали в этот проект диджеев, композиторов и рок-музыкантов. Нам была важна прежде всего их экспертиза, они же учились работать с программным кодом в процессе нашего сотрудничества.

К слову, создание новых идей на пересечении разных сфер — одна из главных особенностей IT-рынка Израиля. Например, чтобы поместить камеру в таблетку для передачи изображений изнутри человеческого тела, израильские инженеры задействовали технологии миниатюризации, которые используют при строительстве ракет.

Чтобы не затеряться в экономике будущего, программистам придется непрерывно лавировать между точными и гуманитарными науками, социальными и вычислительными навыками, разными технологиями и индустриями. Полет обещает быть захватывающим!