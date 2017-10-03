Нобелевскую премию по физике вручат за открытие гравитационных волн

Премия и 825 тысяч фунтов стерлингов уйдут трем американским ученым: Райнеру Вайсу, Барри Бэришу и Кипу Торну за их работу над экспериментом, позволившим выявить колебания в структуре пространства-времени, получившие название "гравитационных волн". Их существование было впервые предсказано сто лет назад Альбертом Эйнштейном в его теории относительности.

Экспериментатор Райнер Вайс из Технического Института Массачусетса (MIT) получит половину денежного приза. Теоретик Кип Торн и специалист по частичкам Барри Бэриш из Калифорнийского Технологического Института разделят вторую половину. Все трое активно работали в экспериментальной гравитационно-волновой обсерватории Лазерного интерферометра или "Лиго".

В 1999 году именно Бэриш спас проект от закрытия, а в 2015 году гравитационные волны были впервые обнаружены во время столкновения двух черных дыр. Обладая сверхчувствительной аппаратурой, ученые на крайне маленький промежуток времени сумели засечь колебания от движения двух черных дыр, каждая массой в 35 масс Солнца. Еще несколько поменьше кружили рядом. Через 20 миллисекунд, вращение ускорилось и черные дыры столкнулись.

"Я рассматриваю это больше как признание работы около 1 000 человек. Сорок лет люди думают об этом", — сказал Вайс. — "Чтобы убедить самих себя в том, что мы действительно засекли гравитационную волну, у нас ушло где-то два месяца".

Напомним, в понедельник Нобелевскую премию по медицине вручили за объяснение работы "клеточных часов".