Нобелевскую премию по физиологии и медицине присудили за исследование клеточных часов

02 октября 2017, 17:33
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Лауреаты премии открыли секрет "внутренних часов клеток" и показали, как этот механизм функционирует

Увеличить картинку Фото: Nobel Prize

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2017 год присудили профессорам Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых клеточных часов.

Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме.

Исследователи открыли секрет "внутренних часов клеток" и показали, как этот механизм функционирует. Автономные "внутренние часы" необходимы для адаптации и подготовки нашей физиологии для различных фаз дня, они контролируют сон, гормональный уровень, температуру и обмен веществ. Исследования показали, что хорошо работающие ритмы важны для здоровья человека.

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по физиологии и медицине японцу Йосинори Осуми за "открытие и исследование механизмов аутофагии, фундаментального процесса распада и утилизации клеточных компонентов".

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря — в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Четыре из пяти завещанных им премий — в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы — вручат в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в этот же день, но в Осло.

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон ($1 млн).

По материалам: РИА Новости
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Теги: нобелевская премия , медицина

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