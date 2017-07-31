Главные ошибки владельцев интернет-магазинов

Кнопка "Купить" раньше просмотра товара

Конечно, кнопка "Добавить в корзину" должна быть хорошо видна на странице продукта, но без достаточной информации о возможной покупке — фотографии и отзывы клиентов — вы не сможете убедить покупателя нажать на кнопку "Купить". Зачем им нужен этот продукт? Почему они должны покупать это у вас, а не у одного из ваших конкурентов? Ваш сайт должен передавать эту информацию очень быстро — прежде чем покупатели уйдут на другие ресурсы.

Отзывы клиентов, чаще всего, могут интерпретироваться, как ваши "рекламные" тексты. Хорошо сработают фотографии и видеоролики, показывающие, как продукт выполняет свои функции. Это поможет клиенту визуализировать то, как ваш товар может вписаться в его жизнь. Если вы продаете одежду, покажите, как ее можно носить. Если это какой-то инструмент или гаджет, покажите видео о том, как им пользоваться.

Слишком сложная корзина

Тележки в физических магазинах всегда доступны и просты в использовании. Такой же должна быть и корзина вашего интернет-магазина. Не допускайте того, чтобы в ней присутствовали шаги, которые отвлекают или прерывают процесс оформления заказа.

Кроме того, не заставляйте покупателей создавать учетную запись для завершения покупки. Эта ошибка сама по себе может заставить некоторых покупателей отказаться от наполненной "корзины". Они просто не захотят, чтобы в их е-мейл приходили еще какие-то письма, а может быть не считают нужным размещать в интернете информацию о своих банковских картах и личные данные.

Запрос слишком большого объема информации

Вам не нужен номер факса, отчество или второй номер телефона — спрашивайте покупателей только о наиболее важных пунктах. Требование о внесение большого объема информации часто служит дополнительной проверкой для защиты от мошенничества в электронной торговле. Но это же может замедлять процесс оформления покупки и загромождать интерфейс. Особенно, если человек делает заказ с мобильного телефона, необходимость в многочисленном нажатии маленьких клавиш может расстроить его, и он предпочтет перейти на другой сайт с меньшим количеством запрашиваемых данных.

Несоответствие версий для мобильных и настольных устройств

Убедитесь, что ваш мобильный сайт, сайт для компьютеров и мобильное приложение имеют одинаковые параметры и легкость навигации. Это еще одна причина сначала сделать мобильный сайт, а потом все остальные. К мобильным версиям сайта необходимо относится с не меньшим вниманием, чем к сайту для компьютеров. Отсутствующие функции и отсутствие обновлений могут привести к тому, что пользователи удалят ваше приложение или полностью перестанут быть вашими покупателями.

Использование изображений низкого качества

Привлекательные образы "заманивают" покупателей в каталог ваших продуктов. Большие, четкие фотографии стоят усилий и денег, поскольку они могут привести к более высоким коэффициентам конверсии и, таким образом, окупиться во много раз. Например, если вы продаете мебель, сделайте снимки с высоким разрешением в помещении с профессиональным освещением, которые покажут структуру дерева и мастерство изготовителя, а не размещайте маленькую, зернистую общую фотографию?

Серьезное внимание к дизайну и удобству для клиента во время покупки может дать вам конкурентное преимущество. Избежание этих пяти ошибок может повысить коэффициент конверсии и, в конечном счете, ваш доход.