Paint могут убрать из Windows как устаревшее

Корпорация Microsoft прекратила работу над графическим редактором Paint, который входил в состав операционной системы Windows с 1985 года, сообщает "Медуза" со ссылкой на Microsoft.

В описании функций, которые будут удалены или признаны устаревшими с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update, Paint расположен в категории "не находится в активной разработке и может быть удален в будущих обновлениях". Других подробностей о судьбе приложения Microsoft не приводит.

В Fall Creators Update корпорация также удалит из Windows 10 почтовый клиент Outlook Express и приложение Reader, которое используется для чтения документов PDF и TIFF. Функции Reader встроят в браузер Edge.

Программа Microsoft Paint появилась в Windows 1.0 и с тех пор присутствовала в каждой версии операционной системы. Это примитивный графический редактор, который позволяет рисовать и редактировать изображения.

Весной 2017 года в Windows 10 появилось приложение Paint 3D — ответвление Paint, предназначенное для работы с 3D-моделями. Paint 3D существует отдельно, прекращать его поддержку Microsoft пока не планирует.

Бесплатное обновление Windows 10 Fall Creators Update выйдет осенью 2017 года — предположительно, в сентябре.