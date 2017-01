Первые изображения с новым дизайном Windows 10 появились в сети

Как сообщает блог MSPoweruser, в обновленной Windows 10 будет больше анимации и 3D контента, пишет "Медуза".

В Windows 10 появится приложение Acrylic, которое позволит настраивать внешний вид стандартных программ.

MSPoweruser‏@mspoweruser

Exclusive: This is Project NEON, the upcoming incremental upgrade for Windows 10"s design — http://mspu.co/2hUFrab

Дизайн календаря и почты также изменится. В приложениях появится анимация и боковые панели с размытым фоном.



О том, что компания Microsoft работает над новым дизайном, стало известно в конце ноября. Как ожидается, создание Project Neon будет завершено к осени 2017 года. Новый дизайн станет доступен пользователям вместе с большим обновлением Windows 10.