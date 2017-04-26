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Пятерка доступных камер для съемки 360° видео

26 апреля 2017, 19:00
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Существует множество игр виртуальной реальности, в которых люди могут парить как птицы, и фильмов, в которых нас окружают акробаты Цирка дю Солей. Но возможности для людей, создающих собственные фильмы виртуальной реальности, до недавнего времени были ограничены. Сегодня, с выходом на рынок множества потребительских устройств, ситуация меняется

Пятерка доступных камер для съемки 360° видео | Гаджеты | Дело Увеличить картинку

Приводим список из пяти доступных по цене камер, которые позволят вам создать собственные VR-ролики. Кроме камеры, для получения полного эффекта от фильмов виртуальной реальности, вам понадобится еще VR-гарнитура. Цена гарнитуры варьируется между $15 и несколькими сотнями долларов.

Insta360 Nano 360 (от $290)

Apple пока не проявила большого интереса к VR, поэтому вариантов для записи 360-градусного видео для пользователей iPhone не так много. Nano 360 заполняет этот пробел. Камера крепится к телефону и подключается через разъем для зарядного устройства.

Специальное приложение Nano позволяет просматривать 360-градусное видео в режиме реального времени. Программа для редактирования базовая, но достаточно функциональная. Качество изображения может быть хуже, чем у некоторых конкурентов, но зато можно делиться снятыми роликами на Facebook, YouTube и других сайтах социальных сетей.

Прекрасный бонус для пользователей — в стандартную комплектацию входит гарнитура, подобная Google Cardboard (одна из самых недорогих VR-гарнитур на рынке), так что можно наслаждаться снятым видео, не тратя дополнительные деньги на отдельную гарнитуру.

Samsung Gear 360 (от $300)

Gear 360 — легкая и компактная камера, которая может снимать полное 360-градусное видео. Качество изображения немного ниже, чем у 360 Fly 4K или PixPro от Kodak, но выше, чем у Theta от Ricoh.

Самая большая проблема — это камера, которая создана для работы с телефоном и гарнитурой Samsung. Например, чтобы получить возможность предварительного просмотра снятого видео в онлайн режиме, необходимо иметь последнюю модель телефона Samsung. Камера легка в управлении, программное обеспечение для редактирования тоже интуитивно понятно… если у вас есть правильный телефон.

Ricoh Theta SC (от $300)

Theta SC снимает 360-градусное видео в разрешении 1080p, но с размером файла не более 4 Гб. В отличие от купольной формы, в которой выпускаются многие другие VR-камеры, эта модель больше похожа на моноблок с линзой с каждой стороны. Время записи ограничено пятью минутами. Пользователь устанавливает настройки и может редактировать ролик на смартфоне или планшете.

Более ранняя версия Theta — Theta S — дороже на $40, может показаться более заманчивым вариантом, но, на самом деле, между этими двумя устройствами нет слишком заметной разницы.

360 Fly 4K (от $500)

В этой камере установлено, пожалуй, самое удобное для пользователя приложение. Оно дает возможность предварительно посмотреть то, что снимается (такая функция есть не во всех VR-камерах), загружать ваше видео на YouTube и предлагает режим, который позволяет напрямую подключать ваш телефон к VR-гарнитуре для просмотра видео. Камера водонепроницаемая, имеет 64 Гб встроенной памяти.

Несмотря на название, устройство не снимает полностью 360-градусное видео (поле зрения ограничено горизонтальной линией обзора камеры). Качество видео лучше всего подходит для маленьких и средних экранов. Если при выборе главным фактором является простота использования, а не полный обзор — эта камера может стать оптимальным вариантом.

Kodak PixPro SP360 4K (от $500)

Kodak со своей камерой PixPro SP360 4K нацеливается на более профессиональную аудиторию, но в пределах бюджета большинства потребителей. Однако, чтобы получить полное 360-градусное видео, нужно выбирать Pixpro SP360 4K Dual Pro Pack с двумя камерами, стоимость которого почти в два раза выше. Как и в случае с 360 Fly 4K, одна камера PixPro не позволяет снять то, что находится под объективом камеры.

Программное обеспечение, поставляемое производителем, дает возможность сшивать видеоизображение с двух камер. Однако для непрофессиональных пользователей эта задача может оказаться довольно сложной. Камера хорошо подойдет людям, которые хотят делать видео спортивных активностей в виртуальной реальности, например, серфинг, катание на велосипедах или на лыжах и т.д. Устройство водонепроницаемо, имеет пылезащиту и ударостойкость.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: виртуальная реальность , гаджеты , apple , samsung

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Пятерка доступных камер для съемки 360° видео | Гаджеты | Дело
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