Прибыль владельца Google рекордно упала

Чистая прибыль компании Alphabet (владеет Google) во втором квартале снизилась в годовом выражении на 28% — на $2,7 млрд и составила $3,5 млрд. Это крупнейшее падение чистой прибыли компании с 2008 года, пишет Financial Times.

Выручка Alphabet за отчетный период выросла за год на 21% — до $26 млрд.

Напомним, в конце июня Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Еврокомиссия решила, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, предоставляя преимущество в поисковой выдаче собственным продуктам. Компания должна будет выплатить штраф и устранить нарушение в течение 90 дней.