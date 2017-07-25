Прибыль владельца Google рекордно упала

25 июля 2017, 09:45
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Чистая прибыль компании Alphabet (владеет Google) снизилась в годовом выражении на 28%

Прибыль владельца Google рекордно упала | IT и Телеком | Дело Увеличить картинку

Чистая прибыль компании Alphabet (владеет Google) во втором квартале снизилась в годовом выражении на 28% — на $2,7 млрд и составила $3,5 млрд. Это крупнейшее падение чистой прибыли компании с 2008 года, пишет Financial Times.

Выручка Alphabet за отчетный период выросла за год на 21% — до $26 млрд.

Напомним, в конце июня Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС. Еврокомиссия решила, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, предоставляя преимущество в поисковой выдаче собственным продуктам. Компания должна будет выплатить штраф и устранить нарушение в течение 90 дней.

По материалам: ЛигаБизнесИнформ
Раздел: >
Теги: google , финансовые результаты , прибыль

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Прибыль владельца Google рекордно упала | IT и Телеком | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.82
EUR EUR - - 30.08
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.64 10.68
Львовская область 21 10.67
Популярные теги
3G великобритания финансовые результаты связь мобильная связь операторы cisco кибербезопасность microsoft технологии 3d-принтер интернет валюта интернет-банкинг bitcoin тест google прибыль
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.