Приложение для ускоренного изучения языков стало самым успешным проектом на Kickstarter

Нет никаких сомнений, что некоторые люди более предрасположены к изучению иностранных языков, чем другие. Однако новое приложение, представленное на Kickstarter и основанное на проверенном инновационном подходе, уравнивает шансы, делая изучение нового языка намного проще, рассказывает Next Web.

Габриэль Винер — оперный певец и полиглот из Чикаго, автор нашумевшей книги "Fluent Forever", посвященной изучению иностранных языков. К лингвистике его привело желание помочь своей оперной карьере. Первым новым языком был немецкий, которым Габриэль свободно овладел менее чем за год. Успех подтолкнул его к тому, чтобы испытать различные инструменты, ускоряющие изучение языков, и разработать на их основе собственный метод. Это позволило Габриэлю выучить французский за пять месяцев, и русский — за десять. В 2014 году Винер выпустил книгу, в которой поделился с публикой своим подходом к языковому обучению.

После успеха книги Fluent Forever следующим шагом Габриэля стал выпуск одноименного приложения для смартфонов. Чтобы помочь финансировать его развитие, он запустил проект на Kickstarter. Кампания стартовала 19 сентября, и до ее окончания осталось еще 16 дней, но первоначальная цель в $250 000 превышена уже почти в полтора раза. Это делает проект Fluent Forever самым успешным в истории краудфандинговой площадки.

По словам Винера, его метод совершенно не похож на те, что применяются в системах вроде Duolingo, Babble или Rosetta. В отличие от других программ для изучения языка, первое, чему нас учат во Fluent Forever — произношение. Когда уши привыкают к звучанию нового языка, грамматика и лексика даются проще. Второе отличие заключается в том, что приложение не использует переводы, помогая вам на самом деле думать на изучаемом языке. Так что если вы изучаете, например, испанский, то будете использовать комбинацию этого языка и фотографий вместо перевода испанских слов на ваш родной язык. Так формируется беглость чтения и понимания, а не навыки перевода.

Габриэль считает, что главное преимущество Fluent Forever — возможность для пользователей создавать свои собственные карточки для запоминания слов и выражений. Вместо использования готовых материалов, как в других языковых приложениях, здесь используется автоматизированный процесс, так что можно быстро и легко настраивать персональные учебные материалы. Процесс поиска информации — текстов и изображений, а затем выбор способов ее комбинации и хранения является одним из самых мощных учебных навыков. Затем Fluent Forever применит систему повторения с интервалами, побуждающую пользователей вспоминать информацию в оптимальный момент, чтобы перенести ее в долгосрочную память.

Fluent Forever выглядит перспективно и благодаря невероятной поддержке на Kickstarter, и за счет примера Габриэля Винера, который с помощью созданных им инструментов теперь говорит на восьми языках: английском, испанском, итальянском, французском, немецком, русском, венгерском и японском. Следующим этапом, на который потребуются дополнительные средства, автор методики называет перевод интерфейса программы на различные языки.

В то время как одни надеются изучить иностранные языки самостоятельно, другие разрабатывают устройства-переводчики устной речи. Будучи аналогом универсальных переводчиков из научной фантастики, такие приборы должны облегчить коммуникацию между жителями разных стран и упростить жизнь туристам.

По материалам hightech.fm